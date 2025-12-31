Воєнні підсумки 2025 року та очікування від 2026-го: чи буде завершення війни

У 2025 році Україна здійснила сотні атак на територію Росії, аби знищувати військові об'єкти, аеродроми, нафтопереробні заводи та об'єкти військово-промислового комплексу. Операція "Павутина" стала однією з наймасштабніших і СБУ вдалося пошкодити і знищити десятки російських літаків. Також українські атаки суттєво вдарили по російській нафтопромисловості, спричинивши дефіцит пального в окремих регіонах. Проте були й невдачі, фронт поступово продовжив просідати. ISW підрахував, що Росія захопила 0,77% території в Україні у 2025. Яким виявився для України черговий військовий 2025 рік та які прогнози на 2026-й? Видання "Коментарі" з цими питання звернулося до експертів.

Військові підсумки 2026 року

Операція "Павутина", системні діп-страйки по російському тилу – нам в плюс, але були й мінуси

Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що перш за все варто виділити операцію "Павутина", системні діп-страйки по російському тилу, по НПЗ, які стали важливим внеском у просідання російської економіки. Експерт говорить, що це те, що ми можемо записати собі в актив.

"Крім цього, це успішні операції на Добропільському напрямку та у Куп'янську. Це теж нам в плюс", – зазначив Денис Попович.

Водночас оглядач визнає, що у 2025 році росіяни зуміли просунутися на Донеччині та на Запоріжжі. Йдуть бої за Покровськ, Мирноград та Гуляйполе. Експерт говорить, що це ті напрямки, де ворог буде тиснути і у 2026 році, загострюючи ситуацію.

Багато факторів вказують, що 2026 може стати останнім роком війни

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак так прокоментував ситуацію:

"Загалом 2025 рік звісно що є успішним на, скажімо так, "тіньовому фронті" роботи спецслужб і Сил безпілотних систем, але на основному фронті звісно, що є втрати. У першу чергу у людях. Ми втрачаємо людей: військових, цивільних і ми, на жаль, втрачаємо території. Але головне – за майже чотири роки війни без двох місяців Російська Федерація не спромоглася досягнути своїх цілей, про які вони говорили. Ні у кого язик не повертається сказати, "что всё идёт согласно ранее утвержденному плану". 12 січня буде вже 1418 днів, як триває повномасштабна війна і вона буде еквівалентна "великой отечественной войне", але масштаби абсолютно не співрозмірні з досягненнями Російської Федерації, взагалі не близькі до ідола Путіна Сталіна. Тому справді Російська Федерація не спромоглася досягнути всіх своїх цілей, які вона собі поставила на 25-й рік або взагалі на цю війну".

Щодо викликів, які вже постають і будуть поставати перед Україною, то, за словами Івана Ступака, це звісно енергетика, яку будуть росіяни "утюжити" в 26-му році щонайменше до кінця березня.

"Доки холоди, доки погана погода, українській енергетиці буде діставатися дуже-дуже сильно. З березня, думаю, що удари продовжаться, але не так інтенсивно і вони будуть не такими відчутними, бо погода стане тепліша, в оселях українців стане тепліше і нестача електрики буде набагато простіше сприйматися. Звісно, що буде тиск від американців на тему закриття цієї війни будь-якою ціною. Українській владі треба буде балансувати між крапельок, прослизнути між тиском американської адміністрації, між вимогами швидко здати території і, звісно, намагатися зупинити росіян", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Експерт зауважує, дуже великі розрахунки у нас на нашу власну ракетну програму, яка повинна, все ж таки, запрацювати у 26-му році. Мова, перш за все, про крилаті ракети. Проводиться робота й по балістиці, але там досить складна і більш ґрунтовна програма.

"Розраховуємо на нові операції по ліквідації топових російських генералів, топових російських пропагандистів і топових фінансистів цієї війни. Атаки по тіньовому флоту Російської Федерації у Чорному, Балтійському, Середземному морях і у Світовому океані. Будуть проведені операції щось на кшталт Павутини, але вони будуть абсолютно іншим, будуть відрізнятись від того, що ми бачили. Концепція залишиться: дрони, дрони, дрони…, але в абсолютно інших декораціях. Тому особисто я очікую від 26-го року, що він стане останнім роком цієї війни. Багато є факторів, які на це вказують. Проте взагалі ніхто у світі, ні Трамп, ні Путін не знають, коли закінчиться ця війна", – підсумував Іван Ступак.

