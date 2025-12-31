Военные итоги 2025 года и ожидания от 2026: будет ли завершение войны

В 2025 году Украина совершила сотни атак на территорию России, чтобы уничтожать военные объекты, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и объекты военно-промышленного комплекса. Операция "Паутина" стала одной из самых масштабных и СБУ удалось повредить и уничтожить десятки российских самолетов. Также украинские атаки существенно ударили по российской нефтепромышленности, повлекшие дефицит горючего в отдельных регионах. Однако были и неудачи, фронт постепенно продолжил проседать. ISW подсчитал, что Россия захватила 0,77% территории в Украине в 2025 году. Каким оказался для Украины очередной военный 2025 год и какие прогнозы на 2026-й? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Военные итоги 2026 года

Операция "Паутина", системные дип-страйки по российскому тылу – нам в плюс, но были и минусы

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что прежде всего следует выделить операцию "Паутина", системные дип-страйки по российскому тылу, по НПЗ, ставшие важным вкладом в проседание российской экономики. Эксперт говорит, что это то, что мы можем записать в актив.

"Кроме этого это успешные операции на Добропольском направлении и в Купянске. Это тоже нам в плюс", – отметил Денис Попович.

В то же время обозреватель признает, что в 2025 году россияне сумели продвинуться на Донбассе и Запорожье. Идут бои за Покровск, Мирноград и Гуляйполе. Эксперт говорит, что это те направления, где враг будет давить и в 2026 году, обостряя ситуацию.

Многие факторы указывают, что 2026 год может стать последним годом войны

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак так прокомментировал ситуацию:

"В целом 2025 год конечно успешный на, скажем так, "теневом фронте" работы спецслужб и Сил беспилотных систем, но на основном фронте конечно, что есть потери. В первую очередь в людях. Мы теряем людей: военных, гражданских, и мы, к сожалению, теряем территории. Но главное – почти за четыре года войны без двух месяцев Российская Федерация не смогла достичь своих целей, о которых они говорили. Ни у кого язык не возвращается сказать, что все идет согласно ранее утвержденному плану. 12 января будет уже 1418 дней, как идет полномасштабная война и она будет эквивалентна "великой отечественной войне", но масштабы совершенно не соразмерны с достижениями Российской Федерации, вообще не близки к идолу Путину Сталину. Поэтому действительно Российская Федерация не смогла достичь всех своих целей, которые она поставила себе на 25-й год или вообще на эту войну".

Что касается вызовов, которые уже появляются и будут стоять перед Украиной, то, по словам Ивана Ступака, это, конечно, энергетика, которую будут россияне "утюжить" в 26-м году по меньшей мере до конца марта.

"Пока холода, пока плохая погода, украинской энергетике будет доставаться очень сильно. С марта, думаю, что удары продолжатся, но не так интенсивно и они будут не такими ощутимыми, потому что погода станет теплее, в домах украинцев станет теплее и недостаток электричества будет гораздо проще восприниматься. Конечно, будет давление от американцев на тему закрытия этой войны любой ценой. Украинским властям нужно будет балансировать между капелек, проскользнуть между давлением американской администрации, между требованиями быстро сдать территории и, конечно, пытаться остановить россиян", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Эксперт отмечает, что очень большие расчеты у нас на нашу собственную ракетную программу, которая должна, все же, заработать в 26-м году. Речь, прежде всего, о крылатых ракетах. Проводится работа и по баллистике, но там достаточно сложная и основательная программа.

"Рассчитываем на новые операции по ликвидации топовых российских генералов, топовых российских пропагандистов и топовых финансистов этой войны. Атаки по теневому флоту Российской Федерации в Черном, Балтийском, Средиземном морях и Мировом океане. Будут проведены операции что-то вроде Паутины, но они будут совершенно иными, будут отличаться от того, что мы видели. Концепция останется: дроны, дроны, дроны… но в совершенно других декорациях. Поэтому лично я ожидаю с 26 года, что он станет последним годом этой войны. Много факторов, которые на это указывают. Однако вообще никто в мире, ни Трамп, ни Путин не знают, когда закончится эта война", – подытожил Иван Ступак.

