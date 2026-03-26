Воєнкори б'ють на сполох, Кремль відповідає репресіями: скільки років потрібно воювати РФ для перемоги

У Росії наростає хвиля критики війни з боку так званих "військоров", проте Кремль відповідає на це не реформами, а посиленням тиску та цензури. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, один із російських військових блогерів відкрито заявив про системні проблеми армії РФ та необхідність термінових реформ оборонної промисловості. Він підкреслив, що без фундаментальних змін і відмови від поточної тактики малих груп Росія не зможе досягти швидких успіхів. Більше того, за нинішніх темпів наступу, за його оцінкою, захоплення всієї України може піти до 100 років.

У ISW наводять схожі розрахунки – близько 83 років навіть за збереження колишньої динаміки.

Експерти вважають, що такі заяви можуть стати "останньою спробою" критики перед посиленням контролю над інформаційним простором, включаючи можливі обмеження Telegram та переведення блогерів на підконтрольні державі платформи.

Зростання невдоволення пов'язане з невдачами на фронті та контратаками України, у тому числі на північному сході та півдні. Російські блогери вже викривали офіційні заяви у спотворенні реальної ситуації, наприклад, навколо Куп'янська. Також наголошується, що армія РФ не готова до весняно-літньої кампанії 2026 року.

Військовий аналітик Костянтин Машовець зазначає, що російські сили не завершили підготовку до штурму Лимана – ключового вузла для наступу на Слов'янськ та Краматорськ.

На тлі критики посилюються репресії. Показовим став випадок із блогером Ілля Ремесло, який після різких заяв про затяжну війну був, за даними опозиційних джерел, примусово поміщений до психіатричної клініки. Раніше таку критику висловлював і Ігор Гіркін.

Аналітики вважають, що посилення цензури – спроба Кремля приховати проблеми, що наростають на фронті, і придушити навіть лояльну критику, яка все частіше проривається у публічне поле.

