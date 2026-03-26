Путин загнал армию в ловушку: почему новое наступление мешает победе

Российский диктатор Владимир Путин продолжает требовать от армии сохранять давление по всей линии фронта, несмотря на медленные и изнуряющие темпы продвижения. Однако такая стратегия противоречит возможным реформам, которые могли бы обеспечить России решающую победу в войне против Украины. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что для качественного усиления армии России необходимо провести глубокую модернизацию оборонно-промышленного комплекса. В частности, предприятиям пришлось бы временно останавливать производство для переоснащения и перехода на выпуск обновлённой техники и вооружений.

Не менее важной проблемой остаётся подготовка личного состава. Российскому командованию пришлось бы отводить часть действующих подразделений с фронта для дополнительного обучения, а также увеличивать сроки подготовки новобранцев. Это неизбежно замедлило бы их отправку в зону боевых действий.

В то же время возможная новая волна мобилизации, по оценкам экспертов, не сможет дать боеспособный резерв в краткосрочной перспективе. Даже при ускоренных темпах подготовки такие силы не успеют сыграть значимую роль в потенциальной летней кампании.

Таким образом, текущая тактика Кремля – удерживать постоянное давление на фронте – фактически блокирует возможность более глубокой трансформации армии.

По оценке экспертов, Россия оказывается в стратегическом тупике: продолжая изматывающее наступление, она лишает себя ресурсов и времени для подготовки к более масштабному и эффективному прорыву.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москва усиливает Тегеран: что Путин поставляет Ирану, чтобы затянуть войну.



