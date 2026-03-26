Путін загнав армію в пастку: чому новий наступ заважає перемозі

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Російський диктатор Володимир Путін продовжує вимагати від армії зберігати тиск по всій лінії фронту, незважаючи на повільні та виснажливі темпи просування. Проте така стратегія суперечить можливим реформам, які б забезпечити Росії вирішальну перемогу у війні проти України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Аналітики зазначають, що для якісного посилення армії Росії необхідно провести глибоку модернізацію оборонно-промислового комплексу. Зокрема, підприємствам довелося б тимчасово зупиняти виробництво для переоснащення та переходу на випуск оновленої техніки та озброєнь.
Не менш важливою проблемою залишається підготовка особового складу. Російському командуванню довелося відводити частину діючих підрозділів з фронту для додаткового навчання, а також збільшувати терміни підготовки новобранців. Це неминуче сповільнило б їхнє відправлення до зони бойових дій.
У той же час, можлива нова хвиля мобілізації, за оцінками експертів, не зможе дати боєздатний резерв у короткостроковій перспективі. Навіть за прискорених темпів підготовки такі сили не встигнуть відіграти значну роль у потенційній літній кампанії.
Таким чином, поточна тактика Кремля – утримувати постійний тиск на фронті – фактично блокує можливість глибшої трансформації армії.
За оцінкою експертів, Росія опиняється в стратегічному глухому куті: продовжуючи виснажливий наступ, вона позбавляє себе ресурсів і часу для підготовки до більш масштабного та ефективного прориву.
