Путін загнав армію в пастку: чому новий наступ заважає перемозі
Путін загнав армію в пастку: чому новий наступ заважає перемозі

Постійний тиск на фронті позбавляє Росію шансу на вирішальний прорив в Україні

26 березня 2026, 07:28
Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін продовжує вимагати від армії зберігати тиск по всій лінії фронту, незважаючи на повільні та виснажливі темпи просування. Проте така стратегія суперечить можливим реформам, які б забезпечити Росії вирішальну перемогу у війні проти України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що для якісного посилення армії Росії необхідно провести глибоку модернізацію оборонно-промислового комплексу. Зокрема, підприємствам довелося б тимчасово зупиняти виробництво для переоснащення та переходу на випуск оновленої техніки та озброєнь.

Не менш важливою проблемою залишається підготовка особового складу. Російському командуванню довелося відводити частину діючих підрозділів з фронту для додаткового навчання, а також збільшувати терміни підготовки новобранців. Це неминуче сповільнило б їхнє відправлення до зони бойових дій.

У той же час, можлива нова хвиля мобілізації, за оцінками експертів, не зможе дати боєздатний резерв у короткостроковій перспективі. Навіть за прискорених темпів підготовки такі сили не встигнуть відіграти значну роль у потенційній літній кампанії.

Таким чином, поточна тактика Кремля – утримувати постійний тиск на фронті – фактично блокує можливість глибшої трансформації армії.

За оцінкою експертів, Росія опиняється в стратегічному глухому куті: продовжуючи виснажливий наступ, вона позбавляє себе ресурсів і часу для підготовки до більш масштабного та ефективного прориву.

Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-25-2026/
