Военкоры бьют тревогу, Кремль отвечает репрессиями: сколько лет нужно воевать РФ для победы

В России нарастает волна критики войны со стороны так называемых "военкоров", однако Кремль отвечает на это не реформами, а усилением давления и цензуры. Об этом говорится в новом отчёте Институте изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, один из российских военных блогеров открыто заявил о системных проблемах армии РФ и необходимости срочных реформ оборонной промышленности. Он подчеркнул, что без фундаментальных изменений и отказа от текущей тактики малых групп Россия не сможет добиться быстрых успехов. Более того, при нынешних темпах наступления, по его оценке, на захват всей Украины может уйти до 100 лет.

В ISW приводят схожие расчёты – около 83 лет даже при сохранении прежней динамики.

Эксперты считают, что такие заявления могут стать "последней попыткой" критики перед ужесточением контроля над информационным пространством, включая возможные ограничения Telegram и перевод блогеров на подконтрольные государству платформы.

Рост недовольства связан с неудачами на фронте и контратаками Украины, в том числе на северо-востоке и юге. Российские блогеры уже уличали официальные заявления в искажении реальной ситуации, например, вокруг Купянска. Также отмечается, что армия РФ не готова к весенне-летней кампании 2026 года.

Военный аналитик Константин Машовец указывает, что российские силы не завершили подготовку к штурму Лимана – ключевого узла для наступления на Славянск и Краматорск.

На фоне критики усиливаются репрессии. Показательным стал случай с блогером Илья Ремесло, который после резких заявлений о затяжной войне был, по данным оппозиционных источников, принудительно помещён в психиатрическую клинику. Ранее схожую критику высказывал и Игорь Гиркин.

Аналитики считают, что усиление цензуры – попытка Кремля скрыть нарастающие проблемы на фронте и подавить даже лояльную критику, которая всё чаще прорывается в публичное поле.

