Внаслідок удару РФ по Києву загинув один з творців «Шоу довгоносиків»: що відомо про Вадима Тупчія

У Києві внаслідок російського удару вночі проти 25 листопада загинув актор і декоратор Вадим Тупчій.

Декоратор Вадим Тупчій. Фото: з відкритих джерел

Він відомий, зокрема, як автор накладних носів для популярного у 1990-х роках "Шоу довгоносиків". Загибель митця підтверджують у мережі його друзі та колеги.

Так, актор та автор "Шоу довгоносиків" Віктор Андрієнко опублікував у Facebook допис із датою 25.11.25 на чорному тлі. А друг декоратора, археолог Національного заповідника "Софія Київська" Тимур Бобровський назвав Тупчія надзвичайно творчим талановитим, розумним та іронічним, геніальним майстром.

"Десять днів тому ми разом вечеряли, спілкувалися і співали в теплій компанії посеред чергового київського блекауту. І прощалися, ніби на мить... Царство Небесне моєму товаришу, Божа кара його вбивцям", — написав Бобровський.

В організації "PEN Україна" уточнили, що у квартиру Вадима Тупчія, де він прожив чверть століття, влучив російський "шахед". Там зберігалися роботи митця, музичні інструменти та маски.

"Вадим Тупчій — актор за освітою, працював монтажником декорацій у Театрі драми та комедії. У 21 рік влаштувався на роботу на завод духових музичних інструментів, у 25 разом з майбутнім "довгоносиком", актором Віктором Андрієнком грав у театрі "Шарж". Створив для "Шоу довгоносиків", яке транслювали на українських телеканалах з 1996 до 1999 року, сотні латексних носів", — йдеться у дописі "PEN Україна".

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що в ніч на 25 листопада Київ знову пережив масовану атаку з боку РФ. Окупанти застосували дрони та різні типи ракет, що призвело до численних руйнувань і людських втрат. Уже зранку російські війська повторили удар, використавши ракети "Кинджал" та "Іскандер", через що ситуація в місті залишалася вкрай напруженою.

На цей час відомо про сімох загиблих людей та 20-х постраждалих.