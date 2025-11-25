В результате удара РФ по Киеву погиб один из создателей «Шоу долгоносиков»: что известно о Вадиме Тупчие

В Киеве в результате российского удара ночью на 25 ноября погиб актер и декоратор Вадим Тупчий.

Декоратор Вадим Тупчий. Фото: из открытых источников

Он известен, в частности, как автор накладных носов для популярного в 1990-х "Шоу долгоносиков". Гибель художника подтверждают в сети его друзья и коллеги.

Так, актер и автор "Шоу долгоносиков" Виктор Андриенко опубликовал в Facebook сообщение с датой 25.11.25 на черном фоне. А друг декоратора, археолог Национального заповедника "София Киевская" Тимур Бобровский назвал Тупчия необыкновенно творческим талантливым, умным и ироническим, гениальным мастером.

"Десять дней назад мы вместе ужинали, общались и пели в теплой компании среди очередного киевского блекаута. И прощались, словно на мгновение... Царство Небесное моему товарищу, Божье наказание его убийцам", — написал Бобровский.

В организации "PEN Украина" уточнили, что в квартиру Вадима Тупчия, где он прожил четверть века, попал российский "шахед". Там хранились работы художника, музыкальные инструменты и маски.

"Вадим Тупчий – актер по образованию, работал монтажником декораций в Театре драмы и комедии. В 21 год устроился на работу на завод духовых музыкальных инструментов, в 25 вместе с будущим "долгоносиком", актером Виктором Андриенко играл в театре "Шарж". Создал для "Шоу долгоносиков", которое транслировали на украинских телеканалах с 1996 по 1999 год, сотни латексных носов", — говорится в сообщении "PEN Украина".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 25 ноября Киев снова пережил массированную атаку со стороны РФ. Оккупанты применили дроны и различные типы ракет, что привело к многочисленным разрушениям и человеческим потерям. Уже утром российские войска повторили удар, используя ракеты "Кинжал" и "Искандер", из-за чего ситуация в городе оставалась крайне напряженной.

На это время известно о семи погибших людях и 20-х пострадавших.