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ВМС України завдали удару по важливому об'єкту в Чорному морі: що втратили росіяни

На установці «Сиваш» росіяни розмістили обладнання для керування ударними дронами та розвідки українських БЕК, а також озброєння для протидії морським безпілотникам

8 серпня 2026, 12:05
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Кравцев Сергей

Військово-морські сили України повідомили про знищення російських об'єктів на бурові установці "Сиваш" у Чорному морі. За даними ВМС ЗСУ, платформа розташована в районі Голицинського газоконденсатного родовища та використовувалася російськими військовими у військових цілях.

ВМС України завдали удару по важливому об'єкту в Чорному морі: що втратили росіяни

Бурова установка "Сиваш". Фото: з відкритих джерел

Українські військові стверджують, що росіяни розмістили на буровій спеціальне обладнання, за допомогою якого здійснювали управління ударними безпілотниками, а також наведення та коригування атак по південних містах України.

Таким чином, установка фактично перетворилася на об'єкт газодобувної інфраструктури на елемент російської військової системи в Чорному морі. Розвідувальні засоби на платформі дозволяли окупантам відстежувати переміщення українських безпілотників та безекіпажних катерів.

Крім того, на "Сиваші", за інформацією українських ВМС, знаходилися підрозділи російського спецназу. На території установки також розміщувалося озброєння, призначене для боротьби з українськими морськими та повітряними безпілотниками. Зокрема, йдеться про переносні ракетні комплекси та інше військове обладнання.

ВМС ЗСУ повідомили, що російські об'єкти на платформі було знищено. Операція стала черговим епізодом боротьби за контроль над акваторією Чорного моря, де Росія активно використовує інфраструктуру для розвідки та ведення бойових дій проти України.

Використання бурових платформ як військові опорні пункти дозволяє російським силам виносити засоби спостереження та озброєння далеко від власного узбережжя. Для України такі об'єкти стають потенційними елементами системи виявлення та протидії морським безпілотникам.

При цьому українські військові продовжують системно атакувати російську військову інфраструктуру в Чорному морі, прагнучи обмежити можливості РФ контролювати акваторію та завдавати ударів по українським містам. ВМС поки що не розкривають усіх деталей проведеної операції, проте наголошують на військовому значенні знищених об'єктів.

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Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/21811
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