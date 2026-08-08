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Киев пошел на важную уступку в войне с РФ: какое обещание готовится выполнить Украина

При посредничестве США Украина согласилась не наносить удары по нероссийским танкерам и инфраструктуре КТК, через которую Казахстан экспортирует нефть

8 августа 2026, 11:48
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Кравцев Сергей

Украина согласилась воздерживаться от ударов по нероссийским нефтяным танкерам и критически важной инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, знакомого с договоренностями.

Киев пошел на важную уступку в войне с РФ: какое обещание готовится выполнить Украина

Танкеры с нефтью. Фото: из открытых источников

Речь идет прежде всего о судах, которые направляются к терминалу КТК в районе Новороссийска. Через этот объект проходит значительная часть казахстанского нефтяного экспорта, а альтернативные возможности Казахстана для доставки сырья на мировые рынки ограничены.

По данным Bloomberg, договоренность была достигнута после переговоров представителей США и украинского руководства. Киев также создал специальные контактные пункты, через которые коммерческие перевозчики смогут обмениваться информацией и получать инструкции для безопасного прохождения.

Согласно достигнутым договоренностям, Украина не должна атаковать инфраструктуру КТК и нероссийские суда, следующие к терминалу. При этом судно должно соответствовать ряду условий: не находиться под украинскими санкциями, не перевозить российскую нефть или другие российские грузы и не принадлежать российским физическим или юридическим лицам.

Значение маршрута трудно переоценить. Через КТК проходит около 2% мировых поставок сырой нефти, а европейские нефтеперерабатывающие предприятия зависят от поставок из этого региона. В последние недели ситуация осложнилась после атак на суда возле Новороссийска, что привело к снижению активности перевозчиков.

Впрочем, Bloomberg предупреждает: пока неясно, удастся ли соглашению полностью восстановить доверие участников рынка. Ранее уже были случаи, когда компании передавали Украине списки судов, которые не должны были становиться целями, однако некоторые из них впоследствии все равно подвергались атакам.

Поэтому договоренность может стать важным шагом для стабилизации судоходства, но ее эффективность будет зависеть прежде всего от того, насколько четко стороны смогут соблюдать установленные правила.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-08/us-says-ukraine-to-avoid-targeting-tankers-black-sea-oil-site
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