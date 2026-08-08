Київ пішов на важливу поступку у війні з РФ: яку обіцянку готується виконати Україна

Україна погодилася утримуватися від ударів по неросійських нафтових танкерах та критично важливій інфраструктурі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Чорному морі. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на американського чиновника, знайомого з домовленостями.

Танкери з нафтою. Фото: із відкритих джерел

Йдеться насамперед про суди, які прямують до терміналу КТК у районі Новоросійська. Через цей об'єкт відбувається значна частина казахстанського нафтового експорту, а альтернативні можливості Казахстану для доставки сировини на світові ринки обмежені.

За даними Bloomberg, домовленості було досягнуто після переговорів представників США та українського керівництва. Київ також створив спеціальні контактні пункти, через які комерційні перевізники зможуть обмінюватися інформацією та отримувати інструкції щодо безпечного проходження.

Згідно з досягнутими домовленостями, Україна не повинна атакувати інфраструктуру КТК і неросійські судна, які прямують до терміналу. При цьому судно має відповідати низці умов: не перебувати під українськими санкціями, не перевозити російську нафту чи інші російські вантажі та не належати російським фізичним чи юридичним особам.

Значення маршруту важко переоцінити. Через КТК проходить близько 2% світових постачань сирої нафти, а європейські нафтопереробні підприємства залежать від постачання цього регіону. В останні тижні ситуація ускладнилася після атак на судна біля Новоросійська, що призвело до зниження активності перевізників.

Втім, Bloomberg попереджає: поки що неясно, чи вдасться угоді повністю відновити довіру учасників ринку. Раніше вже були випадки, коли компанії передавали Україні списки судів, які не мали ставати цілями, проте деякі з них згодом зазнавали атак.

Тому домовленість може стати важливим кроком для стабілізації судноплавства, але її ефективність залежатиме насамперед від того, наскільки чітко сторони зможуть дотримуватись встановлених правил.

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