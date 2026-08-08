ВМС Украины нанесли удар по важному объекту в Черном море: что потеряли россияне

Военно-морские силы Украины сообщили об уничтожении российских объектов на буровой установке "Сиваш" в Черном море. По данным ВМС ВСУ, платформа расположена в районе Голицынского газоконденсатного месторождения и использовалась российскими военными в военных целях.

Буровая установка "Сиваш". Фото: из открытых источников

Украинские военные утверждают, что россияне разместили на буровой специальное оборудование, с помощью которого осуществляли управление ударными беспилотниками, а также наведение и корректировку атак по южным городам Украины.

Таким образом, установка фактически превратилась из объекта газодобывающей инфраструктуры в элемент российской военной системы в Черном море. Разведывательные средства на платформе позволяли оккупантам отслеживать перемещение украинских беспилотников и безэкипажных катеров.

Кроме того, на "Сиваше", по информации украинских ВМС, находились подразделения российского спецназа. На территории установки также размещалось вооружение, предназначенное для борьбы с украинскими морскими и воздушными беспилотниками. В частности, речь идет о переносных ракетных комплексах и другом военном оборудовании.

ВМС ВСУ сообщили, что российские объекты на платформе были уничтожены. Операция стала очередным эпизодом борьбы за контроль над акваторией Черного моря, где Россия активно использует инфраструктуру для разведки и ведения боевых действий против Украины.

Использование буровых платформ в качестве военных опорных пунктов позволяет российским силам выносить средства наблюдения и вооружение далеко от собственного побережья. Для Украины такие объекты становятся потенциальными элементами системы обнаружения и противодействия морским беспилотникам.

При этом украинские военные продолжают системно атаковать российскую военную инфраструктуру в Черном море, стремясь ограничить возможности РФ контролировать акваторию и наносить удары по украинским городам. ВМС пока не раскрывают всех деталей проведенной операции, однако подчеркивают военное значение уничтоженных объектов.

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