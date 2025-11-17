Влаштують тотальний терор: чим просування росіян загрожує Запоріжжю

Про наміри росіян окупувати місто Запоріжжя поки не йдеться. Однак, просування окупантів несе певні загрози для мешканців обласного центру.

Місто Запоріжжя. Фото: з відкритих джерел

Загарбники намагатимуться влаштувати тотальний терор та ускладнити гуманітарну ситуацію в Запоріжжі. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко.

"Про окупацію Запоріжжя не йдеться. Це складно і нереально. Думаю, що і в росіян немає такого швидкого плану, якщо не станеться чогось такого, що їм повезе. Але вони зможуть влаштувати тотальний терор", — сказав Андрющенко.

За його словами, росіяни з минулого тижня організованими колонами, які заходять з території РФ, перекидають на Запоріжжя живу силу.

"У середньому за день до 70 вантажівок переважно з живою силою, а також інженерні підрозділи, інженерна техніка. Все це рухається здебільшого на Пологівський напрямок", — стверджує Андрющенко.

Разом з тим, невелика частина військ РФ рухається в бік Оріхового, Мелітополя. Але пріоритетом для окупантів нині залишаються Пологи та Гуляйполе. Тиск на Гуляйполе ворог активізував з червня цього року. Загарбники шукали там слабку ділянку в обороні ЗСУ.

"У якийсь момент знайшли її, змогли інфільтруватися і далі розвивають свій успіх. Рік тому ми бачили, що те саме відбувалося біля Вугледара і все закінчилося тим, що було окуповано Курахове. Те саме бачимо зараз — удар у фланг, клин, просочування, інфільтрація і далі розширення фактично лінії фронту", зазначив Андрющенко.

Зараз, за його словами, росіяни намагаються охопити Гуляйполе та закінчити просування по флангу виходом на межу Запорізької і Дніпропетровської областей.

"Зрозуміло, що окупація Дніпра чи Запоріжжя — це страхи, які наганяють. Але може статися так, як сьогодні в Херсоні, коли росіяни тероризують місто", — додав Андрющенко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що залишається вкрай напруженою ситуація у Донецькій та Запорізькій областях. Там, за даними аналітичного порталу DeepState, за останню добу російські загарбники просунулися біля чотирьох населених пунктів.