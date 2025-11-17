logo_ukra

BTC/USD

95286

ETH/USD

3183.98

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Влаштують тотальний терор: чим просування росіян загрожує Запоріжжю
commentss НОВИНИ Всі новини

Влаштують тотальний терор: чим просування росіян загрожує Запоріжжю

Просування російських загарбників на Запоріжжі несе загрозу для мешканців обласного центру. Окупанти можуть влаштувати тотальний терор міста, як це роблять із Херсоном

17 листопада 2025, 15:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Про наміри росіян окупувати місто Запоріжжя поки не йдеться. Однак, просування окупантів несе певні загрози для мешканців обласного центру. 

Влаштують тотальний терор: чим просування росіян загрожує Запоріжжю

Місто Запоріжжя. Фото: з відкритих джерел

Загарбники намагатимуться влаштувати тотальний терор та ускладнити гуманітарну ситуацію в Запоріжжі. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко. 

"Про окупацію Запоріжжя не йдеться. Це складно і нереально. Думаю, що і в росіян немає такого швидкого плану, якщо не станеться чогось такого, що їм повезе. Але вони зможуть влаштувати тотальний терор", — сказав Андрющенко.

За його словами, росіяни з минулого тижня організованими колонами, які заходять з території РФ, перекидають на Запоріжжя живу силу. 

"У середньому за день до 70 вантажівок переважно з живою силою, а також інженерні підрозділи, інженерна техніка. Все це рухається здебільшого на Пологівський напрямок", — стверджує Андрющенко.

Разом з тим, невелика частина військ РФ рухається в бік Оріхового, Мелітополя. Але пріоритетом для окупантів нині залишаються Пологи та Гуляйполе. Тиск на Гуляйполе ворог активізував з червня цього року. Загарбники шукали там слабку ділянку в обороні ЗСУ.

"У якийсь момент знайшли її, змогли інфільтруватися і далі розвивають свій успіх. Рік тому ми бачили, що те саме відбувалося біля Вугледара і все закінчилося тим, що було окуповано Курахове. Те саме бачимо зараз — удар у фланг, клин, просочування, інфільтрація і далі розширення фактично лінії фронту", зазначив Андрющенко. 

Зараз, за його словами, росіяни намагаються охопити Гуляйполе та закінчити просування по флангу виходом на межу Запорізької і Дніпропетровської областей.

"Зрозуміло, що окупація Дніпра чи Запоріжжя — це страхи, які наганяють. Але може статися так, як сьогодні в Херсоні, коли росіяни тероризують місто", — додав Андрющенко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що залишається вкрай напруженою ситуація у Донецькій та Запорізькій областях. Там, за даними аналітичного порталу DeepState, за останню добу російські загарбники просунулися біля чотирьох населених пунктів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини