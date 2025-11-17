Устроят тотальный террор: чем продвижение россиян грозит Запорожью

О намерениях россиян оккупировать город Запорожье пока речь не идет. Однако продвижение окупантов несет определенные угрозы для жителей областного центра.

Город Запорожье. Фото: из открытых источников

Захватчики постараются устроить тотальный террор и усложнить гуманитарную ситуацию в Запорожье. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

"Об оккупации Запорожья речь не идет. Это сложно и нереально. Думаю, что и у россиян нет столь быстрого плана, если не произойдет чего-то такого, что им повезет. Но они смогут устроить тотальный террор", – сказал Андрющенко.

По его словам, россияне с прошлой недели организованными колоннами, которые заходят с территории РФ, перебрасывают на Запорожье живую силу.

В среднем за день до 70 грузовиков преимущественно с живой силой, а также инженерные подразделения, инженерная техника. Все это движется в основном на Пологовское направление", — утверждает Андрющенко.

Вместе с тем, небольшая часть войск РФ двигается в сторону Орехового, Мелитополя. Но приоритетом для окупантов ныне остаются Пологи и Гуляйполе. Давление на Гуляйполе враг активизировал с июня этого года. Захватчики искали там слабый участок в обороне ВСУ.

"В какой-то момент нашли его, смогли инфильтрироваться и дальше развивают свой успех. Год назад мы видели, что то же самое происходило у Угледара и все закончилось тем, что было оккупировано Курахово. То же самое видим сейчас – удар во фланг, клин, просачивание, инфильтрация и дальше расширение фактически линии фронта", отметил Андрющенко.

Сейчас, по его словам, россияне пытаются охватить Гуляйполе и закончить продвижение по флангу с выходом на границу Запорожской и Днепропетровской областей.

"Понятно, что оккупация Днепра или Запорожья – это нагоняющие страхи. Но может произойти так, как сегодня в Херсоне, когда россияне терроризируют город", – добавил Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что остается крайне напряженной ситуация в Донецкой и Запорожской областях. Там, по данным аналитического портала DeepState, за последние сутки российские захватчики продвинулись около четырех населенных пунктов.