28 вересня відбувся один із наймасштабніших повітряних ударів по Україні — близько 500 безпілотників і понад сорок ракет. Політичний аналітик Олександр Кочетков у своїй ретельній оцінці звертає увагу на те, що Київ був серед головних цілей, і це дає можливість перевірити ефективність нових засобів протиповітряної оборони, зокрема широко анонсованих дронів-перехоплювачів. Важливість цього тесту підкреслює й амбіційна ініціатива "Стіна дронів", яку просуває наша влада як європейський проєкт, а також інтерес до наших розробок з боку США — все це вимагає бойового підтвердження якості.

Фото: з відкритих джерел

Кочетков зазначає, що під час атаки я не зафіксував очевидної роботи перехоплювачів — натомість дуже помітною була діяльність артилерійських систем типу Скайнекс та ракетних комплексів ППО. Можливо, перехоплювачі діяли на далекій відстані і їх не було чути чи побачити, але статистика уражень наразі не демонструє позитивних відхилень від очікуваного при такій кількості загроз.

У зв'язку з цим Кочетков поки що дотримується думки, що ефективнішим й оперативно доступним рішенням проти "шахедів" можуть бути невеликі спортивні літаки, озброєні високошвидкісною гарматою на зразок Ерлікона, а також багаторазові автономні дрони — справді безпілотні системи, які не потребують постійної роботи оператора.

Олександр Кочетков також нагадує, що початкові кроки щодо створення малої винищувальної авіації в Україні вже робилися, але проєкт загальмувався — ймовірно не через технічну або економічну оцінку, а через політичні чинники. На його думку, великі інвестиції у конкретні зразки озброєння не можуть базуватися на уподобаннях кількох політиків; критерій має бути простий — бойова ефективність, а не близькість виробника до владних структур.

Як вже писали "Коментарі", нещодавно в небі над кількома європейськими країнами помічали російські безпілотники та літаки. Незважаючи на очевидну збройну агресію, НАТО не надало Москві рішучої відповіді. Володимир Зеленський вважає, що така поведінка лише заохочує Путіна до подальших провокацій.