28 сентября состоялся один из самых масштабных воздушных ударов по Украине — около 500 беспилотников и более сорока ракет. Политический аналитик Александр Кочетков в своей тщательной оценке обращает внимание на то, что Киев был среди главных целей, и это позволяет проверить эффективность новых средств противовоздушной обороны, в частности широко анонсированных дронов-перехватчиков. Важность этого теста подчеркивает и амбициозная инициатива "Стена дронов", продвигаемая нашими властями как европейский проект, а также интерес к нашим разработкам со стороны США — все это требует боевого подтверждения качества.

Фото: из открытых источников

Кочетков отмечает, что во время атаки я не зафиксировал очевидной работы перехватчиков — очень заметной была деятельность артиллерийских систем типа Скайнекс и ракетных комплексов ПВО. Возможно, перехватчики действовали на дальнем расстоянии и их не было слышно или увидеть, но статистика поражений пока не демонстрирует положительных отклонений от ожидаемого при таком количестве угроз.

В этой связи Кочетков пока придерживается мнения, что более эффективным и оперативно доступным решением против "шахедов" могут быть небольшие спортивные самолеты, вооруженные высокоскоростной пушкой вроде Эрликона, а также многоразовые автономные дроны — действительно беспилотные системы, не требующие постоянной работы оператора.

Александр Кочетков также напоминает, что начальные шаги по созданию малой истребительной авиации в Украине уже предпринимались, но проект затормозился — вероятно не из-за технической или экономической оценки, а из-за политических факторов. По его мнению, большие инвестиции в конкретные образцы вооружения не могут основываться на предпочтениях нескольких политиков; критерий должен быть прост – боевая эффективность, а не близость производителя к властным структурам.

Как уже писали "Комментарии", недавно в небе над несколькими европейскими странами отмечали российские беспилотники и самолеты. Несмотря на очевидную вооруженную агрессию, НАТО не предоставило Москве решительного ответа. Владимир Зеленский считает, что такое поведение только поощряет Путина к дальнейшим провокациям.