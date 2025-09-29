logo

Власти Киева разгромили за страшный обстрел 28 сентября: шокирующая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Власти Киева разгромили за страшный обстрел 28 сентября: шокирующая причина

Инициативу по формированию малых истребительных сил запустили, однако она впоследствии затормозила.

29 сентября 2025, 07:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

28 сентября состоялся один из самых масштабных воздушных ударов по Украине — около 500 беспилотников и более сорока ракет. Политический аналитик Александр Кочетков в своей тщательной оценке обращает внимание на то, что Киев был среди главных целей, и это позволяет проверить эффективность новых средств противовоздушной обороны, в частности широко анонсированных дронов-перехватчиков. Важность этого теста подчеркивает и амбициозная инициатива "Стена дронов", продвигаемая нашими властями как европейский проект, а также интерес к нашим разработкам со стороны США — все это требует боевого подтверждения качества.

Власти Киева разгромили за страшный обстрел 28 сентября: шокирующая причина

Фото: из открытых источников

Кочетков отмечает, что во время атаки я не зафиксировал очевидной работы перехватчиков — очень заметной была деятельность артиллерийских систем типа Скайнекс и ракетных комплексов ПВО. Возможно, перехватчики действовали на дальнем расстоянии и их не было слышно или увидеть, но статистика поражений пока не демонстрирует положительных отклонений от ожидаемого при таком количестве угроз.

В этой связи Кочетков пока придерживается мнения, что более эффективным и оперативно доступным решением против "шахедов" могут быть небольшие спортивные самолеты, вооруженные высокоскоростной пушкой вроде Эрликона, а также многоразовые автономные дроны — действительно беспилотные системы, не требующие постоянной работы оператора.

Александр Кочетков также напоминает, что начальные шаги по созданию малой истребительной авиации в Украине уже предпринимались, но проект затормозился — вероятно не из-за технической или экономической оценки, а из-за политических факторов. По его мнению, большие инвестиции в конкретные образцы вооружения не могут основываться на предпочтениях нескольких политиков; критерий должен быть прост – боевая эффективность, а не близость производителя к властным структурам.

Как уже писали "Комментарии", недавно в небе над несколькими европейскими странами отмечали российские беспилотники и самолеты. Несмотря на очевидную вооруженную агрессию, НАТО не предоставило Москве решительного ответа. Владимир Зеленский считает, что такое поведение только поощряет Путина к дальнейшим провокациям.



Источник: https://www.facebook.com/alexandr.kochetkov.571348/posts/pfbid02mtSeppaoFLgR7p2U4E4rCM2431jmHo2W9qo1kAtpuJGAaXE5uYL1TVtijwZVXuaTl
