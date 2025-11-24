Влада обласного центру пішла на небачене рішення через звірячий удар РФ: деталі

Цьогоріч Тернопіль не буде прикрашати центральну новорічну ялинку. Таку заяву 23 листопада оприлюднив у Telegram мер міста Сергій Надал.

Фото: з відкритих джерел

Причиною такого рішення стала трагічна подія: у ніч на 19 листопада Тернопіль зазнав ракетного обстрілу з боку Росії. За офіційними даними, внаслідок атаки загинули 34 людини.

"Після страшної трагедії, яка сталася 19 листопада, ми не можемо святкувати Різдво та Новий рік у звичний спосіб. Майже сорок наших мешканців не зустрінуть 2026 рік, серед них шестеро дітей", – зазначив Надал у своєму повідомленні.

Незважаючи на те що традиційної ялинки не буде, на Театральному майдані облаштують українську шопку. Цей символ для міської влади та жителів Тернополя означає надію та відродження навіть у найскладніші часи.



"Шопка нагадує нам про тих, кого втратили, і водночас вселяє віру у мир та спокій наступного року", – додав мер міста.

Ракетний удар, що стався вночі та рано-вранці 19 листопада, був спрямований на завод "Оріон". Проте частина російських крилатих ракет Х-101 потрапила у житлові будинки неподалік. Найбільших пошкоджень зазнала багатоповерхівка на вулиці Стуса, що призвело до значних руйнувань та людських жертв.

