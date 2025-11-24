logo_ukra

BTC/USD

86217

ETH/USD

2802.03

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Влада обласного центру пішла на небачене рішення через звірячий удар РФ: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Влада обласного центру пішла на небачене рішення через звірячий удар РФ: деталі

Хоч на Театральному майдані й не буде ялинки, традиційну українську шопку там усе одно встановлять

24 листопада 2025, 10:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Цьогоріч Тернопіль не буде прикрашати центральну новорічну ялинку. Таку заяву 23 листопада оприлюднив у Telegram мер міста Сергій Надал.

Влада обласного центру пішла на небачене рішення через звірячий удар РФ: деталі

Фото: з відкритих джерел

Причиною такого рішення стала трагічна подія: у ніч на 19 листопада Тернопіль зазнав ракетного обстрілу з боку Росії. За офіційними даними, внаслідок атаки загинули 34 людини.

"Після страшної трагедії, яка сталася 19 листопада, ми не можемо святкувати Різдво та Новий рік у звичний спосіб. Майже сорок наших мешканців не зустрінуть 2026 рік, серед них шестеро дітей", – зазначив Надал у своєму повідомленні. 

Незважаючи на те що традиційної ялинки не буде, на Театральному майдані облаштують українську шопку. Цей символ для міської влади та жителів Тернополя означає надію та відродження навіть у найскладніші часи.

"Шопка нагадує нам про тих, кого втратили, і водночас вселяє віру у мир та спокій наступного року", – додав мер міста. 

Ракетний удар, що стався вночі та рано-вранці 19 листопада, був спрямований на завод "Оріон". Проте частина російських крилатих ракет Х-101 потрапила у житлові будинки неподалік. Найбільших пошкоджень зазнала багатоповерхівка на вулиці Стуса, що призвело до значних руйнувань та людських жертв.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю, унаслідок чого загинуло п’ять людей, ще вісім отримали поранення, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.За його словами, під час атаки постраждали житлові будинки, магазин та місцевий ринок. Протягом останньої доби, за даними Федорова, ворог здійснив 387 обстрілів населених пунктів Запорізької області. Армія РФ нанесла п’ять авіаударів по Запоріжжю, Магдалинівці, Лук’янівському, Гуляйполю та Тернуватому.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини