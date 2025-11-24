Власти областного центра пошли на невиданное решение из-за зверского удара РФ: детали

В этом году Тернополь не будет украшать центральную новогоднюю елку. Такое заявление 23 ноября обнародовал в Telegram мэр города Сергей Надал.

Фото: из открытых источников

Причиной такого решения стало трагическое событие: в ночь на 19 ноября Тернополь подвергся ракетным обстрелам со стороны России. По официальным данным, в результате атаки погибли 34 человека.

"После страшной трагедии, которая произошла 19 ноября, мы не можем праздновать Рождество и Новый год привычным способом. Почти сорок наших жителей не встретят 2026 год, среди них шестеро детей", – отметил Надал в своем сообщении.

Несмотря на то, что традиционной елки не будет, на Театральной площади обустроят украинскую шопку. Этот символ для городских властей и жителей Тернополя означает надежду и возрождение даже в самые сложные времена.



"Шопка напоминает нам о потерявшихся и одновременно вселяет веру в мир и покой в следующем году", — добавил мэр города.

Ракетный удар, произошедший ночью и утром 19 ноября, был направлен на завод "Орион". Однако часть российских крылатых ракет Х-101 попала в жилые дома вблизи. Наибольшие повреждения получила многоэтажка на улице Стуса, что привело к значительным разрушениям и человеческим жертвам.

