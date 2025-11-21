Одеса і Запоріжжя у полоні пекельного вогню: деталі смертьельної атаки РФ

Російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю, унаслідок чого загинуло п’ять людей, ще вісім отримали поранення, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, під час атаки постраждали житлові будинки, магазин та місцевий ринок.

Протягом останньої доби, за даними Федорова, ворог здійснив 387 обстрілів населених пунктів Запорізької області. Армія РФ нанесла п’ять авіаударів по Запоріжжю, Магдалинівці, Лук’янівському, Гуляйполю та Тернуватому.

"205 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Яблукове та Зелене. Шість обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, Приморське, Яблукове та Зелене", — зазначив посадовець.

Окрім цього, противник здійснив 171 артилерійський обстріл по територіях Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Яблукового та Варварівки.

"Надійшло 90 повідомлень про пошкодження житлових та нежитлових будівель, автомобілів і об’єктів інфраструктури", — додав Федоров.

Вночі ворог атакував і Одесу. За інформацією очільника ОВА Олега Кіпера, місто зазнало удару безпілотниками, і попри роботу ППО, постраждали цивільні об’єкти.

Унаслідок ударів частково зруйновано приватний будинок, пошкоджені сусідні оселі, будівля СТО та адміністративна споруда, знищено кілька легкових і пошкоджено вантажні автомобілі.

"На жаль, п’ятеро людей постраждали, серед них дитина. Медики надають усю необхідну допомогу", — повідомив посадовець.

У пресслужбі міськради уточнили, що потерпілі отримали, серед іншого, опіки та травми від вибухів.

ДСНС повідомляє, що через удари безпілотників виникли пожежі — горіли житлові будинки, СТО та адміністративна будівля.

До ліквідації наслідків залучили 32 рятувальники та 8 одиниць техніки, а також Асоціація добровільних пожежників України та підрозділ Одеської міськради.

Психологічну допомогу надали 16 особам, серед них двоє дітей.

