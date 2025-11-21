Одесса и Запорожье в плену адского огня: детали смертельной атаки РФ

Российские оккупанты нанесли удары по Запорожью, в результате чего погибли пять человек, еще восемь получили ранения, сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Фото: из открытых источников

По его словам, при атаке пострадали жилые дома, магазин и местный рынок.

За последние сутки, по данным Федорова, враг совершил 387 обстрелов населенных пунктов Запорожской области. Армия РФ нанесла пять авиаударов по Запорожью, Магдалиновке, Лукьяновскому, Гуляйполю и Терноватому.

"205 БпЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Красноднепровку, Степногорск, Приморское, Степное, Орехов, Гуляйполе, Новоандреевку, Малую Токмачку, Волшебное, Яблоковое и Зеленое. Шесть обстрелов из РСЗО накрыли Степногорск," чиновник.

Кроме этого, противник совершил 171 артиллерийский обстрел по территориям Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного, Яблокового и Варваровки.

"Поступило 90 сообщений о повреждениях жилых и нежилых зданий, автомобилей и объектов инфраструктуры", — добавил Федоров.

Ночью враг атаковал и Одессу. По информации главы ОВА Олега Кипера, город понес удар беспилотниками, и несмотря на работу ПВО, пострадали гражданские объекты.

В результате ударов частично разрушен частный дом, повреждены соседние дома, здание СТО и административное сооружение, уничтожены несколько легковых и повреждены грузовые автомобили.

"К сожалению, пять человек пострадали, среди них ребенок. Медики оказывают всю необходимую помощь", — сообщил чиновник.

В пресс-службе горсовета уточнили, что пострадавшие получили, среди прочего, ожоги и травмы от взрывов.

ГСЧС сообщает, что из-за ударов беспилотников возникли пожары — горели жилые дома, СТО и административное здание.

К ликвидации последствий привлекли 32 спасателя и 8 единиц техники, а также Ассоциация добровольных пожарных Украины и подразделение Одесского горсовета.

Психологическую помощь оказали 16 человек, среди них двое детей.

