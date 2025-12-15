На Мирноградському напрямку складна ситуація. У місті щодня контрольованих українськими військами секторів стає все менше. Про це заявив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

«Вийти з таких мішків вкрай складно»: військовий про важку ситуація на Донеччині

"Противник методично лізе клинами: з південного заходу через приватний сектор і з північного заходу через фермерські господарства у бік терикона шахти "Новатор" та терикона шахти №11 "Родінська". Рух не ривком, а повзучий — зайшли, закріпилися, підтягнули наступних.

Ключовий момент, ворогу тут не можна дати осісти, як тільки наші піші групи почнуть повноцінно виходити з міста, то автоматично потрапляють у вузькі коридори. Це проходи, які прострілюватимуться навхрест і триматимуться під постійним контролем з неба. Вийти з таких мішків потім буде вкрай складно, а подекуди — просто нереально!" – наголошує військовий.

За його словами, місто ще тримається, українські військові всередині є, бої йдуть важкі.

"По наших позиціях противник активно застосовує "Торнадо-С" + підключає всю наявну важку артилерію. Авіація в останні дні працює менше, тож вони пробують компенсувати це масованим вогнем із землі — тупо по квадратах", – додає він.

