Російські пропагандисти поширюють у соцмережах інфорацю, що нібито президент України Володимир Зеленський не був біля Куп’янска на Харківщині, а відео, яке він поширив, було зняте у студії. Як "доказ" публікується нібито бекстейдж-ролик, який подається як матеріал зі зйомки на зеленому фоні. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформації Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки.

«Відео Зеленського в Куп’янську — фейк, знятий на зеленці»: що відомо

Насправді наголошується, що відео з Зеленським у Куп’янську є реальним і зроблене на місці після успішної операції Сил оборони.

"Ролик, який російські акаунти подають як "бекстейдж", є штучно згенерованим ШІ-відео і не має жодного зв’язку з реальними зйомками.

Подібні вкиди розраховані на аудиторію, яка не шукає перевірки фактів, а лише підтвердження власних упереджень. Це не "викриття", а спроба дискредитації через ШІ-маніпуляції", – наголошують у Центрі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп’янський напрямок, щоб на власні очі подивитися, як проходить зачистка міста на Харківщині від ворожих військ.

"Бажаю здоров'я! Сьогодні Куп'янський напрямок. Наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо. Був. Я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатії. Саме так це працює, всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну, пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам, сьогодні виключно ваш день", – наголосив президент у відеозверненні.