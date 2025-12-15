Российские пропагандисты распространяют в соцсетях информацию, что якобы президент Украины Владимир Зеленский не был возле Купянска на Харьковщине, а видео, которое он распространил, было снято в студии. В качестве "доказательства" публикуется якобы бэкстейдж-ролик, который подается в качестве материала со съемки на зеленом фоне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

«Видео Зеленского в Купянске – фейк, снятый на зеленке»: что известно

На самом деле отмечается, что видео с Зеленским в Купянске реально и сделано на месте после успешной операции Сил обороны.

"Ролик, который российские аккаунты представляют как "бэкстейдж", является искусственно сгенерированным ИИ-видео и не имеет никакой связи с реальными съемками.

Подобные вбросы рассчитаны на аудиторию, которая не ищет проверки фактов, а только подтверждение собственных предубеждений. Это не "разоблачение", а попытка дискредитации через ИИ-манипуляции", – отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление, чтобы своими глазами посмотреть, как проходит зачистка города на Харьковщине от вражеских войск.

"Желаю здоровья! Сегодня Купянское направление. Наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске. Мы видим. Был. Я поздравил ребят, спасибо каждому подразделению, всем бьющимся здесь, всем, кто уничтожает оккупанта. Сегодня очень важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов дипломатии. Именно так это работает, все наши сильные позиции внутри страны, сильные позиции в разговоре по окончании войны. Спасибо каждому воину, горжусь вами, благодарю всех наших сухопутных войск, сегодня исключительно ваш день", – подчеркнул президент в видеообращении.