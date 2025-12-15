logo

Главная Новости Общество Война с Россией «Выйти из таких мешков крайне сложно»: военный о тяжелой ситуации в Донецкой области
commentss НОВОСТИ Все новости

«Выйти из таких мешков крайне сложно»: военный о тяжелой ситуации в Донецкой области

ВСУ могут попасть в окружение в Мирнограде: что говорят военные

15 декабря 2025, 18:58
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На Мирноградском направлении сложная ситуация. В городе ежедневно контролируемых украинскими войсками секторов становится все меньше . Об этом заявил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"Противник методично лезет клиньями: с юго-запада через частный сектор и с северо-запада через фермерские хозяйства в сторону террикона шахты "Новатор" и террикона шахты №11 "Родинская". Движение не рывком, а ползучее — зашли, закрепились, подтянули следующих.

Ключевой момент, врагу здесь нельзя дать осесть, как только наши пешие группы начнут полноценно выходить из города, автоматически попадают в узкие коридоры. Это проходы, которые будут простреливаться крест-накрест и держаться под постоянным контролем с неба. Выйти из таких мешков потом будет крайне сложно, а иногда просто нереально!" – отмечает военный.

По его словам, город еще держится, украинские военные внутри есть, бои идут тяжелые.

"По нашим позициям противник активно применяет "Торнадо-С", подключает всю имеющуюся тяжелую артиллерию. Авиация в последние дни работает меньше, поэтому они пытаются компенсировать это массированным огнем с земли – тупо по квадратам", – добавляет он.

"По нашим позициям противник активно применяет "Торнадо-С", подключает всю имеющуюся тяжелую артиллерию. Авиация в последние дни работает меньше, поэтому они пытаются компенсировать это массированным огнем с земли – тупо по квадратам", – добавляет он.



