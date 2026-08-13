Військову машину Путіна буде знищено: Хмара приголомшив радикальним планом

Україна продовжить нарощувати далекобійний тиск на Росію, використовуючи власні озброєння для послаблення її військового потенціалу. Тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Євгеній Хмара заявив, що українська зброя поступово ставатиме масовішою, а удари — точнішими. За його словами, це має збільшувати ціну російської агресії та наближати справедливе завершення війни.

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Хмара наголосив, що одним із головних завдань є системне руйнування складових російської військової машини. Серед цілей він назвав військову інфраструктуру, логістику, флот, об’єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які забезпечують потреби російської армії. На його думку, послідовне ураження таких об’єктів здатне суттєво послабити можливості РФ вести бойові дії.

Окремо посадовець відзначив українську операцію в районі Новоросійська, назвавши її унікальною за характером застосування озброєнь. За його словами, під час атаки було поєднано ракети, реактивні безпілотники та морські дрони.

"Росія виявилася безсилою проти синхронної роботи українських засобів ураження", — заявив Хмара.

Він підкреслив, що результат таких операцій забезпечує взаємодія різних складових Сил оборони.

"Це результат спільних зусиль та синергії", — зазначив посадовець, додавши, що така координація продовжує розвиватися.

Хмара також повідомив, що посилення deep strike по території Росії залишається одним із пріоритетних напрямів.

"Це тиск, який буде нарощуватися", — наголосив він.

За його словами, українські операції надалі ставатимуть складнішими для протидії, тоді як українська зброя буде вироблятися у більших масштабах, а удари ставатимуть точнішими.

"Росія буде палати", — резюмував посадовець.

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