Чи знищить Путін Україну північнокорейськими ракетами: жорстка заява експерта шокує

Росія не має достатніх власних запасів і виробничих можливостей, щоб регулярно запускати по Україні сотню балістичних ракет за один удар. Для нарощування таких атак Москва змушена використовувати допомогу Північної Кореї, зокрема ракети KN-23 та KN-24.

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Про це заявив військовий аналітик і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, північнокорейські ракети поки залишаються проблемною зброєю з погляду точності. Їхнє відхилення від заданої цілі може становити близько 200 метрів, а в окремих випадках — сягати кілометрів.

Гетьман зазначив, що частину ракет КНДР, переданих Росії, намагалися модернізувати. Однак результати цього процесу, судячи з характеристик ударів, не є переконливими.

"Модернізація не дуже вдалася", — зазначив експерт.

Водночас Росія зацікавлена у подальшому вдосконаленні KN-23 і KN-24. Москва прагне використовувати їх для ударів по енергетичних та інших важливих об'єктах України. Проблема полягає в тому, що через низьку точність ракети можуть становити серйозну загрозу для цивільних районів.

За словами аналітика, Росія вже встановлювала рекорд у 77 балістичних ракет за один залп і прагне збільшити цей показник до сотні. Власного ресурсу для такого масштабу атак Кремлю недостатньо, тому допомога КНДР може стати ключовим фактором.

Водночас Гетьман вважає, що навіть залпи у 100–200 балістичних ракет не зможуть стати регулярними. Російське виробництво ракет "Іскандер-М" оцінюється приблизно у 70–80 одиниць на місяць, а запаси також обмежені.

Експерт наголошує, що застосування північнокорейської балістики має не лише військову мету. Москва прагне психологічно тиснути на українців, атакуючи міста та критичну інфраструктуру.

"Росіяни намагаються кошмарити населення", — пояснив Гетьман.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська влада, ймовірно, готується суттєво збільшити темпи набору військових до армії, однак може уникати офіційного оголошення нової хвилі мобілізації. Політолог Вадим Денисенко заявив, що під час наради в Кремлі вперше міг бути озвучений план набору до кінця року, який передбачає залучення до 800 тисяч людей.