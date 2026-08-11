Путін хоче зробити свою армію ще більшою: експерт шокував цифрою і метою Кремля

Російська влада, ймовірно, готується суттєво збільшити темпи набору військових до армії, однак може уникати офіційного оголошення нової хвилі мобілізації. Політолог Вадим Денисенко заявив, що під час наради в Кремлі вперше міг бути озвучений план набору до кінця року, який передбачає залучення до 800 тисяч людей.

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Водночас експерт вважає цю цифру завищеною. За його оцінкою, російська армія фізично не зможе швидко прийняти, розмістити та підготувати таку кількість новобранців.

"Мені ця цифра видається нереалістичною", — зазначив Денисенко.

На його думку, російські військові можуть використовувати принцип "вимагай більше, отримаєш хоч щось". Реалістичним результатом такого плану політолог називає залучення 300–500 тисяч нових військових до кінця року.

При цьому Кремль, за оцінкою Денисенка, намагатиметься обійтися без формального оголошення мобілізації. Основною ставкою можуть залишатися великі виплати за контракт, що дозволяє владі не руйнувати сформовану в Росії модель обміну військової служби на значні гроші.

Експерт вважає, що така стратегія також знижує ризик масових протестів.

"Базовий сценарій: мобілізація за гроші", — пояснив він.

Паралельно Москва може посилити примусовий набір. Йдеться про збільшення планів для правоохоронців щодо затримання потенційних військовослужбовців, розширення практики примусового підписання контрактів та посилення рекрутингу на підприємствах.

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