Російський маркетплейс Wildberries опинився під серйозним фінансовим тиском після ударів по його складській інфраструктурі. Масштаб проблем став настільки значним, що під загрозою опинилася бізнес-модель одного з найбільших онлайн-ритейлерів Росії.

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За даними Служби зовнішньої розвідки, прямі збитки компанії можуть перевищити 100 млрд рублів, а за песимістичного сценарію сягнути 200 млрд. Водночас загальна потреба Wildberries у фінансуванні оцінюється приблизно у 1,3 трлн рублів.

Оборот компанії вже скоротився щонайменше на чверть. Саме падіння оборотів створює найбільшу загрозу для моделі, яка роками дозволяла маркетплейсу використовувати кошти покупців як частину оборотного капіталу.

Фактично гроші від клієнта надходили одразу, тоді як продавцям кошти могли перераховуватися лише через кілька тижнів. За умови постійного зростання продажів така система забезпечувала компанію значним потоком коштів.

Однак скорочення обороту руйнує цю конструкцію. Нових надходжень стає недостатньо для покриття накопичених витрат, через що збитки можуть швидко збільшуватися.

У російській розвідці прогнозують, що падіння обороту Wildberries може продовжуватися, а компанія залишатиметься збитковою протягом кількох років.

На цьому тлі влада РФ уже обговорює заходи підтримки продавців маркетплейсу. Серед можливих рішень — податкові канікули, пільгове кредитування та використання складських потужностей "Пошти Росії".

Втім, фінансові можливості Кремля також обмежені. Дефіцит федерального бюджету РФ у першій половині року вже досяг 5,7 трлн рублів. За різними прогнозами, до кінця року бюджетна "дірка" може зрости до 7–8 трлн рублів.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Кремлі знову заговорили про так звані "першопричини конфлікту" та заявили, що Москва не погодиться на просте замороження бойових дій із фіксацією нинішньої ситуації на фронті. Політолог Олексій Голобуцький вважає, що за цією риторикою стоїть значно ширша мета Кремля — створити умови для продовження війни.