"Це лише питаення часу": українців попередили про нову страшну пастку Путіна

У Кремлі знову заговорили про так звані "першопричини конфлікту" та заявили, що Москва не погодиться на просте замороження бойових дій із фіксацією нинішньої ситуації на фронті. Політолог Олексій Голобуцький вважає, що за цією риторикою стоїть значно ширша мета Кремля — створити умови для продовження війни.

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Російський заступник глави МЗС Михайло Галузін заявив, що припинення бойових дій без усунення того, що Москва називає "першопричинами конфлікту", нібито не може бути шляхом до завершення війни.

Коментуючи цю позицію Голобуцький зазначив, що подібні заяви Кремля не є новими. Водночас небезпечною, на його думку, може стати сама ідея поступок Росії в обмін на припинення бойових дій.

"Якщо ми погодимося на це, у них з'явиться оце формулювання "першопричини". Це ж можна все, що завгодно, притягнути до цього", — пояснив політолог.

Голобуцький також закликав не сприймати можливу заморозку війни як її завершення. За його словами, пауза може стати для Росії можливістю підготуватися до нового етапу агресії.

Експерт наголосив, що поки Москва зберігає можливість продовжувати війну, Володимир Путін намагатиметься використати її для досягнення своїх цілей.

"Україна існувати не повинна", — так Голобуцький охарактеризував, на його думку, стратегічну логіку російського керівництва.

Окремо політолог звернув увагу на небезпеку територіальних поступок заради миру.

"Якщо 20% твоєї території знаходиться під окупацією, значить, ніякого миру не буде. Це питання часу, коли почнеться новий етап", — заявив він.

На думку Голобуцького, припинення вогню без реальних гарантій безпеки та стримування Росії може виявитися лише тимчасовою паузою, а не завершенням війни.

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