"Это только вопрос времени": украинцев предупредили о новой страшной ловушке Путина

В Кремле снова заговорили о так называемых "первопричинах конфликта" и заявили, что Москва не согласится на простое замораживание боевых действий с фиксацией нынешней ситуации на фронте. Политолог Алексей Голобуцкий считает, что за этой риторикой стоит более широкая цель Кремля — создать условия для продолжения войны.

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Российский заместитель главы МИД Михаил Галузин заявил, что прекращение боевых действий без устранения того, что Москва называет "первопричинами конфликта", якобы не может быть путем завершения войны.

Комментируя эту позицию, Голобуцкий отметил, что подобные заявления Кремля не являются новыми. В то же время, опасной, по его мнению, может стать сама идея уступок России в обмен на прекращение боевых действий.

"Если мы согласимся на это, у них появится эта формулировка "первопричины". Это же можно все, что угодно, привлечь к этому", — пояснил политолог.

Голобуцкий также призвал не воспринимать возможную заморозку войны как ее завершение. По его словам, пауза может стать для России возможностью подготовиться к новому этапу агрессии.

Эксперт подчеркнул, что пока Москва сохраняет возможность продолжать войну, Владимир Путин постарается использовать ее для достижения своих целей.

"Украина существовать не должна", — так Голобуцкий охарактеризовал, по его мнению, стратегическую логику российского руководства.

Отдельно политолог обратил внимание на опасность территориальных уступок во имя мира.

"Если 20% твоей территории находится под оккупацией, значит, никакого мира не будет. Это вопрос времени, когда начнется новый этап", — заявил он.

По мнению Голобуцкого, прекращение огня без реальных гарантий безопасности и сдерживание России может оказаться временной паузой, а не завершением войны.

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