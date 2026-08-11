Российский маркетплейс Wildberries оказался под серьезным финансовым давлением после ударов по его складской инфраструктуре. Масштаб проблем стал настолько значительным, что под угрозой оказалась бизнес-модель одного из самых крупных онлайн-ритейлеров России.

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По данным Службы внешней разведки, прямые убытки компании могут превысить 100 млрд рублей, а при пессимистическом сценарии достичь 200 млрд. В то же время общая потребность Wildberries в финансировании оценивается примерно в 1,3 трлн рублей.

Оборот компании уже сократился, по меньшей мере, на четверть. Самое падение оборотов создает наибольшую угрозу для модели, которая годами позволяла маркетплейсу использовать средства покупателей как часть оборотного капитала.

Фактически деньги от клиента поступали сразу, в то время как продавцам средства могли перечисляться только через несколько недель. При постоянном росте продаж такая система обеспечивала компанию значительным потоком средств.

Однако сокращение оборота разрушает эту конструкцию. Новых поступлений становится недостаточно для покрытия накопленных расходов, из-за чего ущерб может быстро увеличиваться.

В российской разведке прогнозируют, что падение оборота Wildberries может продолжаться, а компания будет оставаться убыточной в течение нескольких лет.

На этом фоне власти РФ уже обсуждают меры поддержки продавцов маркетплейса. Среди возможных решений – налоговые каникулы, льготное кредитование и использование складских мощностей "Почты России".

Впрочем, финансовые возможности Кремля также ограничены. Дефицит федерального бюджета РФ в первой половине года уже достиг 5,7 трлн. рублей. По разным прогнозам, до конца года бюджетная "дыра" может вырасти до 7–8 трлн рублей.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Кремле снова заговорили о так называемых "первопричинах конфликта" и заявили, что Москва не согласится на простое замораживание боевых действий с фиксацией нынешней ситуации на фронте. Политолог Алексей Голобуцкий считает, что за этой риторикой стоит более широкая цель Кремля — создать условия для продолжения войны.