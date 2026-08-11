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Путин готовит новое скрытое наступление: эксперт ошарашил последствиями для Украины

Политолог считает, что Кремль может избежать официальной мобилизации, но попытается привлечь в армию РФ до 500 тысяч новых военных

11 августа 2026, 19:55
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Клименко Елена

Российские власти, вероятно, готовятся существенно увеличить темпы набора военных в армию, однако могут избегать официального объявления новой волны мобилизации. Политолог Вадим Денисенко заявил, что во время совещания в Кремле впервые мог быть озвучен план набора до конца года, предусматривающий привлечение до 800 тысяч человек.

Путин готовит новое скрытое наступление: эксперт ошарашил последствиями для Украины

Фото: из открытых источников

В то же время, эксперт считает эту цифру завышенной. По его оценке, русская армия физически не сможет быстро принять, разместить и подготовить такое количество новобранцев.  

"Мне эта цифра кажется нереалистичной", — отметил Денисенко.

По его мнению, российские военные могут использовать принцип "требуй больше, получишь хоть что-нибудь". Реалистичным результатом такого плана политолог называет привлечение 300-500 тысяч новых военных к концу года.  

При этом Кремль, по оценке Денисенко, постарается обойтись без формального объявления мобилизации. Основной ставкой могут оставаться большие выплаты за контракт, позволяющий властям не разрушать сложившуюся в России модель обмена военной службы на значительные деньги.

Эксперт считает, что подобная стратегия также снижает риск массовых протестов.

"Базовый сценарий: мобилизация за деньги", — объяснил он.

Параллельно Москва может ужесточить принудительный набор. Речь идет об увеличении планов для правоохранителей по задержанию потенциальных военнослужащих, расширению практики принудительного подписания контрактов и усилению рекрутинга на предприятиях.

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