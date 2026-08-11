Уничтожит ли Путин Украину северокорейскими ракетами: жесткое заявление эксперта шокирует

У России нет достаточных собственных запасов и производственных возможностей, чтобы регулярно запускать по Украине сотню баллистических ракет за один удар. Для наращивания таких атак Москва вынуждена использовать помощь Северной Кореи, в частности, ракеты KN-23 и KN-24.

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Об этом заявил военный аналитик и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, северокорейские ракеты пока остаются проблемным оружием с точки зрения точности. Их отклонение от заданной цели может составлять около 200 метров, а в отдельных случаях достигать километров.

Гетман отметил, что часть ракет КНДР, переданных России, пытались модернизироваться. Однако результаты этого процесса, судя по характеристикам ударов, не убедительны.

"Модернизация не очень удалась", — отметил эксперт.

В то же время Россия заинтересована в дальнейшем усовершенствовании KN-23 и KN-24. Москва стремится использовать их для ударов по энергетическим и другим важным объектам Украины. Проблема состоит в том, что из-за низкой точности ракеты могут представлять серьезную угрозу для гражданских районов.

По словам аналитика, Россия уже устанавливала рекорд в 77 баллистических ракет за один залп и стремится увеличить этот показатель до сотни. Собственного ресурса для такого масштаба атак Кремлю недостаточно, поэтому помощь КНДР может стать ключевым фактором.

В то же время, Гетман считает, что даже залпы в 100–200 баллистических ракет не смогут стать регулярными. Российское производство ракет "Искандер-М" оценивается примерно в 70-80 единиц в месяц, а запасы также ограничены.

Эксперт отмечает, что применение северокорейской баллистики преследует не только военную цель. Москва стремится психологически давить на украинцев, атакуя города и критическую инфраструктуру.

"Россияне пытаются кошмарить население", — объяснил Гетьман.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские власти, вероятно, готовятся существенно увеличить темпы набора военных в армию, однако могут избегать официального объявления новой волны мобилизации. Политолог Вадим Денисенко заявил, что во время совещания в Кремле впервые мог быть озвучен план набора до конца года, предусматривающий привлечение до 800 тысяч человек.