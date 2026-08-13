Украина продолжит наращивать дальнобойное давление на Россию, используя свои вооружения для ослабления ее военного потенциала. Временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что украинское оружие будет постепенно становиться более массовым, а удары — более точными. По его словам, это должно увеличивать цену российской агрессии и приближать справедливое завершение войны.

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Облако подчеркнул, что одной из главных задач является системное разрушение составляющих российской военной машины. Среди целей он назвал военную инфраструктуру, логистику, флот, объекты топливно-энергетического комплекса и предприятия, обеспечивающие нужды русской армии. По его мнению, последовательное поражение таких объектов способно существенно ослабить возможности РФ вести боевые действия.

Отдельно чиновник отметил украинскую операцию в районе Новороссийска, назвав ее уникальной по характеру применения вооружений. По его словам, во время атаки были соединены ракеты, реактивные беспилотники и морские дроны.

"Россия оказалась бессильна против синхронной работы украинских средств поражения", — заявил Хмара.

Он подчеркнул, что результат таких операций обеспечивает взаимодействие различных составляющих сил обороны.

"Это результат совместных усилий и синергии", — отметил чиновник, добавив, что такая координация продолжает развиваться.

Облако также сообщило, что усиление deep strike по территории России остается одним из приоритетных направлений.

"Это давление, которое будет наращиваться", — подчеркнул он.

По его словам, украинские операции в дальнейшем будут становиться сложнее для противодействия, в то время как украинское оружие будет производиться в больших масштабах, а удары станут более точными.

"Россия будет палаты", — резюмировал чиновник.

Портал "Комментарии" уже писал, уничтожит ли Путин Украину северокорейскими ракетами.