Військовий Сил оборони України Станіслав "Осман" Бунятов повідомив про загострення ситуації на Сіверському напрямку. За його словами, російські війська продовжують активний тиск у бік Слов’янська.

Військовий звернувся до місцевих та «ждунів» на Донеччині: «Обстановка доволі несприятлива»

Ситуація на цій ділянці фронту залишається критичною. "Загалом обстановка доволі несприятлива для наших військ, адже ворог вже просочується в н.п. Крива Лука", — наголошує військовий. Він застерігає, що захоплення цього населеного пункту "призведе до безповоротних наслідків для Словʼянського району".

З огляду на небезпеку, Бунятов звернувся до цивільного населення із закликом не нехтувати власною безпекою та безпекою своїх близьких. "Закликаю місцевих жителів не ігнорувати заходи евакуації, особливо тим, хто проживає в Донецькій області з неповнолітніми дітьми", — пише він.

Боєць підкреслює, що зволікання може стати фатальним: "Виїзд — єдина можливість залишитися живими". Звертаючись до тих, хто чекає на прихід окупантів, він додав: "Якщо хочете в росію — їдьте туди через Європу, не чекаючи "освободітєлєй" в містах, ваша тупість вартуватиме вашим дітям життя".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні запровадили механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій без згоди батьків або законних представників. Відповідне рішення підтримала Верховна Рада України, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Згідно з ухваленим порядком, рішення про обов’язкову евакуацію ухвалюватимуть військові адміністрації — на підставі письмового звернення військового командування та після погодження з Координаційним штабом. Йдеться виключно про території, де тривають або можливі активні бойові дії та існує безпосередня загроза життю дітей.