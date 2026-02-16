Военный Сил обороны Украины Станислав "Осман" Бунятов сообщил об обострении ситуации на Северском направлении. По его словам, российские войска продолжают активное давление в сторону Славянска.

Военный обратился к местным и «ждунам» в Донецкой области: «Обстановка довольно неблагоприятная»

Ситуация на этом участке фронта остается критической. "В целом обстановка достаточно неблагоприятна для наших войск, ведь враг уже просачивается в н.п. Кривая Лука", — отмечает военный. Он предостерегает, что захват этого населенного пункта "приведет к необратимым последствиям для Славянского района".

Ввиду опасности Бунятов обратился к гражданскому населению с призывом не пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью своих близких. "Призываю местных жителей не игнорировать меры эвакуации, особенно проживающим в Донецкой области с несовершеннолетними детьми", — пишет он.

Боец подчеркивает, что промедление может стать роковым: "Выезд – единственная возможность остаться в живых". Обращаясь к тем, кто ждет прихода оккупантов, он добавил: "Если хотите в Россию — езжайте туда через Европу, не дожидаясь "освободителей" в городах, ваша тупость будет стоить вашим детям жизни".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине ввели механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий без согласия родителей или законных представителей. Соответствующее решение поддержала Верховная Рада Украины, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Согласно принятому порядку, решение об обязательной эвакуации будут приниматься военными администрациями — на основании письменного обращения военного командования и после согласования с Координационным штабом. Речь идет исключительно о территориях, где продолжаются или возможны активные боевые действия и существует непосредственная угроза жизни детей.