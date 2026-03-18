Військовий звернув увагу: що не так з поїздками потягом під час тривог

Військовослужбовець ЗСУ звернув увагу на проблему безпеки пасажирів під час повітряних тривог на залізниці та закликав до негайних змін.

Поїздки потягом під час тривог в Україні

За його словами, сьогодні залізниця є критично важливою інфраструктурою, якою щодня користуються тисячі людей — військові, цивільні та діти.

Однак під час повітряних тривог пасажири фактично залишаються беззахисними. У разі загрози потяги часто зупиняються просто посеред відкритої місцевості, після чого люди виходять назовні та змушені чекати під відкритим небом.



Військовий наголошує, що такі умови можуть створювати додаткові ризики. У разі падіння ракети або уламків поруч це може призвести до значних жертв, адже люди не мають укриття чи засобів захисту.

Він підкреслює, що питання безпеки в дорозі потребує системного вирішення вже зараз.

Серед необхідних кроків він називає укріплення залізничної інфраструктури системами безпеки, облаштування укриттів уздовж маршрутів, а також створення чітких інструкцій для пасажирів на випадок тривоги.

На його думку, будівництво бетонних або кам’яних укриттів на критичних ділянках має стати базовою нормою в умовах війни.

Військовий наголошує, що безпека людей має бути пріоритетом не лише в містах, а й у дорозі, де вони часто опиняються найбільш вразливими.

