Військовий звернув увагу: що не так з поїздками потягом під час тривог

Ткачова Марія
Військовослужбовець ЗСУ звернув увагу на проблему безпеки пасажирів під час повітряних тривог на залізниці та закликав до негайних змін.
Поїздки потягом під час тривог в Україні
За його словами, сьогодні залізниця є критично важливою інфраструктурою, якою щодня користуються тисячі людей — військові, цивільні та діти.
Однак під час повітряних тривог пасажири фактично залишаються беззахисними. У разі загрози потяги часто зупиняються просто посеред відкритої місцевості, після чого люди виходять назовні та змушені чекати під відкритим небом.
Військовий наголошує, що такі умови можуть створювати додаткові ризики. У разі падіння ракети або уламків поруч це може призвести до значних жертв, адже люди не мають укриття чи засобів захисту.
Він підкреслює, що питання безпеки в дорозі потребує системного вирішення вже зараз.
Серед необхідних кроків він називає укріплення залізничної інфраструктури системами безпеки, облаштування укриттів уздовж маршрутів, а також створення чітких інструкцій для пасажирів на випадок тривоги.
На його думку, будівництво бетонних або кам’яних укриттів на критичних ділянках має стати базовою нормою в умовах війни.
Військовий наголошує, що безпека людей має бути пріоритетом не лише в містах, а й у дорозі, де вони часто опиняються найбільш вразливими.