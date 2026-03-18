logo_ukra

BTC/USD

74263

ETH/USD

2328.39

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Військовий звернув увагу: що не так з поїздками потягом під час тривог
commentss НОВИНИ Всі новини

Військовий звернув увагу: що не так з поїздками потягом під час тривог

«Люди в потягах беззахисні під час тривог»: військовий закликав посилити безпеку на залізниці

18 березня 2026, 01:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Військовослужбовець ЗСУ звернув увагу на проблему безпеки пасажирів під час повітряних тривог на залізниці та закликав до негайних змін.

Військовий звернув увагу: що не так з поїздками потягом під час тривог

Поїздки потягом під час тривог в Україні

За його словами, сьогодні залізниця є критично важливою інфраструктурою, якою щодня користуються тисячі людей — військові, цивільні та діти.

Однак під час повітряних тривог пасажири фактично залишаються беззахисними. У разі загрози потяги часто зупиняються просто посеред відкритої місцевості, після чого люди виходять назовні та змушені чекати під відкритим небом.

Військовий наголошує, що такі умови можуть створювати додаткові ризики. У разі падіння ракети або уламків поруч це може призвести до значних жертв, адже люди не мають укриття чи засобів захисту.

Він підкреслює, що питання безпеки в дорозі потребує системного вирішення вже зараз.

Серед необхідних кроків він називає укріплення залізничної інфраструктури системами безпеки, облаштування укриттів уздовж маршрутів, а також створення чітких інструкцій для пасажирів на випадок тривоги.

На його думку, будівництво бетонних або кам’яних укриттів на критичних ділянках має стати базовою нормою в умовах війни.

Військовий наголошує, що безпека людей має бути пріоритетом не лише в містах, а й у дорозі, де вони часто опиняються найбільш вразливими.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські війська продовжують системно знищувати Костянтинівку на Донеччині, завдаючи щоденних ударів по місту.
Населений пункт перебуває під постійним вогневим тиском — окупанти застосовують авіабомби, артилерію та безпілотники, поступово руйнуючи житлові квартали. За наявною інформацією, частина будівель уже повністю знищена — від них залишилися лише фундаменти. Особливу загрозу становлять FPV-дрони, які полюють на людей і транспорт. Вони відстежують автомобілі та атакують усе, що рухається, незалежно від того, чи це військові, чи цивільні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини