Военный обратил внимание: что не так с поездками поездом во время тревог

Военнослужащий ВСУ обратил внимание на проблему безопасности пассажиров во время воздушных тревог на железной дороге и призвал к немедленным изменениям.

Поездка поездом во время тревог в Украине

По его словам, железная дорога является критически важной инфраструктурой, которой ежедневно пользуются тысячи людей — военные, гражданские и дети.

Однако во время воздушных тревог пассажиры фактически остаются беззащитными. При угрозе поезда часто останавливаются прямо посреди открытой местности, после чего люди выходят наружу и вынуждены ждать под открытым небом.



Военный отмечает, что такие условия могут создавать дополнительные риски. В случае падения ракеты или обломков рядом это может привести к значительным жертвам, ведь у людей нет укрытия или средств защиты.

Он подчеркивает, что вопрос безопасности в дороге нуждается в системном решении уже сейчас.

Среди необходимых шагов он называет укрепление железнодорожной инфраструктуры системами безопасности, устройство укрытий вдоль маршрутов, а также создание четких инструкций для пассажиров на случай тревоги.

По его мнению, строительство бетонных или каменных укрытий на критических участках должно стать базовой нормой в условиях войны.

Военный отмечает, что безопасность людей должна быть приоритетом не только в городах, но и в дороге, где они часто оказываются наиболее уязвимыми.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска продолжают системно уничтожать Константиновку на Донетчине, нанося ежедневные удары по городу.

Населённый пункт находится под постоянным огневым давлением — оккупанты применяют авиабомбы, артиллерию и беспилотники, постепенно разрушая жилые кварталы. По имеющейся информации, часть зданий уже полностью уничтожена – от них остались только фундаменты. Особую угрозу представляют FPV-дроны, охотящиеся на людей и транспорт. Они отслеживают автомобили и атакуют все, что движется, независимо от того, военные или гражданские.

