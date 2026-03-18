Военный обратил внимание: что не так с поездками поездом во время тревог

Ткачова Марія
Военнослужащий ВСУ обратил внимание на проблему безопасности пассажиров во время воздушных тревог на железной дороге и призвал к немедленным изменениям.
Поездка поездом во время тревог в Украине
По его словам, железная дорога является критически важной инфраструктурой, которой ежедневно пользуются тысячи людей — военные, гражданские и дети.
Однако во время воздушных тревог пассажиры фактически остаются беззащитными. При угрозе поезда часто останавливаются прямо посреди открытой местности, после чего люди выходят наружу и вынуждены ждать под открытым небом.
Военный отмечает, что такие условия могут создавать дополнительные риски. В случае падения ракеты или обломков рядом это может привести к значительным жертвам, ведь у людей нет укрытия или средств защиты.
Он подчеркивает, что вопрос безопасности в дороге нуждается в системном решении уже сейчас.
Среди необходимых шагов он называет укрепление железнодорожной инфраструктуры системами безопасности, устройство укрытий вдоль маршрутов, а также создание четких инструкций для пассажиров на случай тревоги.
По его мнению, строительство бетонных или каменных укрытий на критических участках должно стать базовой нормой в условиях войны.
Военный отмечает, что безопасность людей должна быть приоритетом не только в городах, но и в дороге, где они часто оказываются наиболее уязвимыми.