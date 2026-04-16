Військовий ЗСУ розповів що вирішує все
Військовий ЗСУ розповів що вирішує все

Військовий ЗСУ заявив, що шанс вижити на війні напряму залежить від підготовки та навичок

16 квітня 2026, 21:46
Ткачова Марія

Військовий Сил оборони України з позивним "Тінь" поділився спогадами про початок повномасштабної війни та оцінкою нинішньої ситуації в армії.

Військовий про початок повномасштабного вторгнення

За його словами, у 2022 році бойові дії супроводжувалися повним хаосом, коли постійні вибухи й обстріли фактично знищили відчуття безпеки.

Військові змушені були триматися на власних навичках, досвіді та готовності швидко навчатися.

Він зазначив, що тоді не всі підрозділи були готові до таких умов — частина з них не витримувала психологічного навантаження.

Водночас були й ті, хто адаптувався, швидко опановував необхідні навички та продовжував виконувати бойові завдання.

Окремо військовий згадав перші поповнення, серед яких були як досвідчені бійці, так і люди без підготовки.

За його словами, саме останнім було найскладніше, оскільки вони не встигали отримати базові знання, необхідні для виживання.

"Твій шанс вижити напряму залежить від того, що ти вмієш", — наголосив військовий.

Він також звернув увагу на зміни у мотивації новобранців.

Якщо на початку війни багато людей приходили добровільно і були готові навчатися, то зараз, за його словами, все частіше трапляються випадки, коли військовослужбовці потрапляють у військо без бажання і без розуміння ризиків.

Військовий підкреслив, що навіть у цивільному житті важливо приділяти увагу базовій підготовці та розумінню дій у кризових ситуаціях.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовий Сил оборони України з позивним "Алекс" заявив, що знищення систем протиповітряної оборони противника більше не є рідкісним явищем.
За його словами, те, що раніше вважалося складною та винятковою операцією, нині стало регулярною практикою для підрозділів Сил безпілотних систем. Він пов’язує такі результати з діяльністю українських підрозділів, зокрема групи "Мадяра", а також загальним розвитком безпілотних технологій. Військовий наголосив, що ключову роль відіграє не лише ураження окремих цілей, а системний підхід до ведення бойових дій.



