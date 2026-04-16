Военный ВСУ рассказал, что решает все

Военный Сил обороны Украины с позывным "Тенью" поделился воспоминаниями о начале полномасштабной войны и оценкой нынешней ситуации в армии.

Военный о начале полномасштабного вторжения

По его словам, в 2022 году боевые действия сопровождались полным хаосом, когда постоянные взрывы и обстрелы фактически уничтожили чувство безопасности.

Военные были вынуждены держаться на собственных навыках, опыте и готовности быстро учиться.

Он отметил, что тогда не все подразделения были готовы к таким условиям, часть из них не выдерживала психологической нагрузки.

В то же время были и те, кто адаптировался, быстро овладевал необходимыми навыками и продолжал выполнять боевые задания.

Отдельно военный упомянул первые пополнения, среди которых были как опытные бойцы, так и люди без подготовки.

По его словам, именно последним было сложнее всего, поскольку они не успевали получить базовые знания, необходимые для выживания.

"Твой шанс выжить напрямую зависит от того, что ты умеешь", — подчеркнул военный.

Он также обратил внимание на изменения в мотивации новобранцев.

Если в начале войны многие приходили добровольно и были готовы учиться, то сейчас, по его словам, все чаще случаются случаи, когда военнослужащие попадают в армию без желания и без понимания рисков.

Военный подчеркнул, что даже в гражданской жизни важно уделять внимание базовой подготовке и пониманию действий в кризисных ситуациях.

