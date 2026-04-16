logo

BTC/USD

74275

ETH/USD

2322.87

USD/UAH

43.64

EUR/UAH

51.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военный ВСУ рассказал, что решает все
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный ВСУ рассказал, что решает все

Военный ВСУ заявил, что шанс выжить на войне напрямую зависит от подготовки и навыков

16 апреля 2026, 21:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военный Сил обороны Украины с позывным "Тенью" поделился воспоминаниями о начале полномасштабной войны и оценкой нынешней ситуации в армии.

Военный о начале полномасштабного вторжения

По его словам, в 2022 году боевые действия сопровождались полным хаосом, когда постоянные взрывы и обстрелы фактически уничтожили чувство безопасности.

Военные были вынуждены держаться на собственных навыках, опыте и готовности быстро учиться.

Он отметил, что тогда не все подразделения были готовы к таким условиям, часть из них не выдерживала психологической нагрузки.

В то же время были и те, кто адаптировался, быстро овладевал необходимыми навыками и продолжал выполнять боевые задания.

Отдельно военный упомянул первые пополнения, среди которых были как опытные бойцы, так и люди без подготовки.

По его словам, именно последним было сложнее всего, поскольку они не успевали получить базовые знания, необходимые для выживания.

"Твой шанс выжить напрямую зависит от того, что ты умеешь", — подчеркнул военный.

Он также обратил внимание на изменения в мотивации новобранцев.

Если в начале войны многие приходили добровольно и были готовы учиться, то сейчас, по его словам, все чаще случаются случаи, когда военнослужащие попадают в армию без желания и без понимания рисков.

Военный подчеркнул, что даже в гражданской жизни важно уделять внимание базовой подготовке и пониманию действий в кризисных ситуациях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс" заявил, что уничтожение систем противовоздушной обороны противника больше не является редким явлением.
По его словам, то, что ранее считалось сложной и исключительной операцией, стало регулярной практикой для подразделений Сил беспилотных систем. Он связывает такие результаты с деятельностью украинских подразделений, в частности, группы "Мадяра", а также общим развитием беспилотных технологий. Военный подчеркнул, что ключевую роль играет не только поражение отдельных целей, но и системный подход к ведению боевых действий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости