Військовий Сил оборони України з позивним "Алекс" заявив, що знищення систем протиповітряної оборони противника більше не є рідкісним явищем.

Військові про Мадяра

За його словами, те, що раніше вважалося складною та винятковою операцією, нині стало регулярною практикою для підрозділів Сил безпілотних систем.

Він пов’язує такі результати з діяльністю українських підрозділів, зокрема групи "Мадяра", а також загальним розвитком безпілотних технологій.

Військовий наголосив, що ключову роль відіграє не лише ураження окремих цілей, а системний підхід до ведення бойових дій.

Саме така стратегія, за його словами, дозволяє досягати стабільних результатів і суттєво впливати на ситуацію на фронті.

У ЗСУ підкреслюють, що комплексна робота та координація дій відрізняють професійні підрозділи від менш ефективних.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнські Сили оборони завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в РФ.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем. Операцію провели оператори 1-го окремого центру СБС у взаємодії з підрозділами ССО, ГУР МО України, СБУ та іншими складовими оборонних сил. Під удар потрапив Туапсинський НПЗ, який входить до структури Роснєфть. Після модернізації його проєктна потужність становить близько 12 мільйонів тонн нафти на рік, що дорівнює приблизно 4,4% від загального обсягу переробки в Росії. Завод виробляє нафтопродукти стандарту Євро-5, орієнтовані переважно на експорт через морський термінал.

У результаті атаки на території підприємства виникла пожежа. Наразі масштаби пошкоджень уточнюються. У Силах оборони наголошують, що такі удари є частиною системної кампанії зі зниження спроможностей Росії вести війну проти України.

