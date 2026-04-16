В Росії зафіксовано влучання: масштаби вибуху дивують
В Росії зафіксовано влучання: масштаби вибуху дивують

Сили оборони атакували Туапсинський НПЗ — на об’єкті виникла пожежа

16 квітня 2026, 20:41
Ткачова Марія

Українські Сили оборони завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в РФ.

В Росії зафіксовано влучання: масштаби вибуху дивують

Українська атака по російському НПЗ

Про це повідомили у Силах безпілотних систем.

Операцію провели оператори 1-го окремого центру СБС у взаємодії з підрозділами ССО, ГУР МО України, СБУ та іншими складовими оборонних сил.

Під удар потрапив Туапсинський НПЗ, який входить до структури Роснєфть.

Після модернізації його проєктна потужність становить близько 12 мільйонів тонн нафти на рік, що дорівнює приблизно 4,4% від загального обсягу переробки в Росії.

Завод виробляє нафтопродукти стандарту Євро-5, орієнтовані переважно на експорт через морський термінал.

У результаті атаки на території підприємства виникла пожежа.

Наразі масштаби пошкоджень уточнюються.

У Силах оборони наголошують, що такі удари є частиною системної кампанії зі зниження спроможностей Росії вести війну проти України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що підрозділи 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ відновили контроль над частиною вулиць у Вовчанську, які раніше перебували під контролем російських військ.
Про це повідомив командир роти бригади Олег Крижанівський. За його словами, ключову роль у досягненні результату відіграло активне застосування FPV-дронів, а також скиди боєприпасів із безпілотників. Це дозволяє ефективно знищувати піхоту противника без прямого контакту. Зокрема, спецбатальйон "Шквал" ліквідував значну кількість російських військових, які намагалися закріпитися в місті. Це суттєво вплинуло на темпи просування противника.



Джерело: https://t.me/usf_army/1799
