В Росії зафіксовано влучання: масштаби вибуху дивують

Українські Сили оборони завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в РФ.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем.

Операцію провели оператори 1-го окремого центру СБС у взаємодії з підрозділами ССО, ГУР МО України, СБУ та іншими складовими оборонних сил.

Під удар потрапив Туапсинський НПЗ, який входить до структури Роснєфть.

Після модернізації його проєктна потужність становить близько 12 мільйонів тонн нафти на рік, що дорівнює приблизно 4,4% від загального обсягу переробки в Росії.

Завод виробляє нафтопродукти стандарту Євро-5, орієнтовані переважно на експорт через морський термінал.

У результаті атаки на території підприємства виникла пожежа.

Наразі масштаби пошкоджень уточнюються.

У Силах оборони наголошують, що такі удари є частиною системної кампанії зі зниження спроможностей Росії вести війну проти України.

