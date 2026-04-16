В России зафиксировано попадание: масштабы взрыва удивляют
В России зафиксировано попадание: масштабы взрыва удивляют

Силы обороны атаковали Туапсинский НПЗ - на объекте возник пожар

16 апреля 2026, 20:41
Ткачова Марія

Украинские Силы обороны нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.

Украинская атака по российскому НПЗ

Об этом сообщили в Силах беспилотных систем.

Операцию провели операторы 1-го отдельного центра ССС во взаимодействии с подразделениями ССО, ГУР МО Украины, СБУ и другими составляющими оборонных сил.

Под удар попал Туапсинский НПЗ, входящий в структуру Роснефти .

После модернизации его проектная мощность составляет около 12 миллионов тонн нефти в год, что составляет примерно 4,4% от общего объема переработки в России.

Завод производит нефтепродукты стандарта Евро-5, ориентированные преимущественно на экспорт через морской терминал.

В результате атаки на территории предприятия возник пожар.

В настоящее время масштабы повреждений уточняются.

В Силах обороны подчеркивают, что подобные удары являются частью системной кампании по снижению возможностей России вести войну против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ возобновили контроль над частью улиц в Волчанске, которые ранее находились под контролем российских войск.
Об этом сообщил командир роты бригады Олег Крыжановский. По его словам, ключевую роль в достижении результата сыграло активное применение FPV-дронов, а также сбросы боеприпасов из беспилотников. Это позволяет эффективно уничтожать пехоту противника без прямого контакта. В частности, спецбатальон "Шквал" ликвидировал значительное количество российских военных, пытавшихся закрепиться в городе. Это оказало существенное влияние на темпы продвижения противника.



Источник: https://t.me/usf_army/1799
