В России зафиксировано попадание: масштабы взрыва удивляют

Ткачова Марія
Украинские Силы обороны нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.
Украинская атака по российскому НПЗ
Об этом сообщили в Силах беспилотных систем.
Операцию провели операторы 1-го отдельного центра ССС во взаимодействии с подразделениями ССО, ГУР МО Украины, СБУ и другими составляющими оборонных сил.
Под удар попал Туапсинский НПЗ, входящий в структуру Роснефти .
После модернизации его проектная мощность составляет около 12 миллионов тонн нефти в год, что составляет примерно 4,4% от общего объема переработки в России.
Завод производит нефтепродукты стандарта Евро-5, ориентированные преимущественно на экспорт через морской терминал.
В результате атаки на территории предприятия возник пожар.
В настоящее время масштабы повреждений уточняются.
В Силах обороны подчеркивают, что подобные удары являются частью системной кампании по снижению возможностей России вести войну против Украины.