В России зафиксировано попадание: масштабы взрыва удивляют

Украинские Силы обороны нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.

Украинская атака по российскому НПЗ

Об этом сообщили в Силах беспилотных систем.

Операцию провели операторы 1-го отдельного центра ССС во взаимодействии с подразделениями ССО, ГУР МО Украины, СБУ и другими составляющими оборонных сил.

Под удар попал Туапсинский НПЗ, входящий в структуру Роснефти .

После модернизации его проектная мощность составляет около 12 миллионов тонн нефти в год, что составляет примерно 4,4% от общего объема переработки в России.

Завод производит нефтепродукты стандарта Евро-5, ориентированные преимущественно на экспорт через морской терминал.

В результате атаки на территории предприятия возник пожар.

В настоящее время масштабы повреждений уточняются.

В Силах обороны подчеркивают, что подобные удары являются частью системной кампании по снижению возможностей России вести войну против Украины.

