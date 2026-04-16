Военные рассказали, что произошло из-за действий Мадяра

Военный Сил обороны Украины с позывным "Алексом" заявил, что уничтожение систем противовоздушной обороны противника больше не является редким явлением.

По его словам, то, что ранее считалось сложной и исключительной операцией, стало регулярной практикой для подразделений Сил беспилотных систем.

Он связывает такие результаты с деятельностью украинских подразделений, в частности, группы "Мадяра", а также общим развитием беспилотных технологий.

Военный подчеркнул, что ключевую роль играет не только поражение отдельных целей, но и системный подход к ведению боевых действий.

Именно такая стратегия позволяет достигать стабильных результатов и существенно влиять на ситуацию на фронте.

В ВСУ подчеркивают, что комплексная работа и координация действий отличают профессиональные подразделения от менее эффективных.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что украинские Силы обороны нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.

Об этом сообщили в Силах беспилотных систем. Операцию провели операторы 1-го отдельного центра ССС во взаимодействии с подразделениями ССО, ГУР МО Украины, СБУ и другими составляющими оборонных сил. Под удар попал Туапсинский НПЗ, входящий в структуру Роснефти. После модернизации его проектная мощность составляет около 12 миллионов тонн нефти в год, что составляет примерно 4,4% от общего объема переработки в России. Завод производит нефтепродукты стандарта Евро-5, ориентированные преимущественно на экспорт через морской терминал.

В результате атаки на территории предприятия возник пожар. В настоящее время масштабы повреждений уточняются. В Силах обороны подчеркивают, что подобные удары являются частью системной кампании по снижению возможностей России вести войну против Украины.

