Військовий жорстоко прокоментував «героїчні новини» про бійців, які більше 100 днів на позиціях
commentss НОВИНИ Всі новини

Військовий жорстоко прокоментував «героїчні новини» про бійців, які більше 100 днів на позиціях

Військовий із позивним «Алекс» заявив, що перебування бійців понад 100 днів на позиціях не варто подавати як героїзм, адже це свідчить про проблеми з ротацією

22 лютого 2026, 01:47
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Військовослужбовець Сил оборони з позивним "Алекс" розкритикував практику публікацій про те, що бійці перебували на позиціях понад 100 днів поспіль, коли такі випадки подають як приклад героїзму.

Військовий жорстоко прокоментував «героїчні новини» про бійців, які більше 100 днів на позиціях

Військовий про проблеми з ротацією на фронті

За його словами, до самих військових претензій немає — вони з честю виконують свій обов’язок. Однак тривале перебування без ротації, на його думку, у багатьох випадках пов’язане не з добровільним рішенням бійців, а з проблемами організації служби.

"Причиною подібних випадків є халатність та нездатність командирів забезпечити ротацію", — зазначає він. Військовий вважає, що небажання доповісти старшому керівництву про складну ситуацію або втрату позиції інколи переважає над міркуваннями безпеки особового складу.

"Алекс" наголосив, що подібні історії свідчать про системні проблеми на різних рівнях — від планування ротацій до контролю за виконанням рішень.

Його заява викликала обговорення в мережі щодо умов служби та відповідальності командування за організацію бойової роботи.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у полон до українських військових потрапив 19-річний мешканець тимчасово окупованої частини Донецької області — Олег Шаріпов. У відео, оприлюдненому на ресурсах проєкту Хочу найти, він розповів про примусову мобілізацію до російської армії.
За словами хлопця, представники окупаційної адміністрації погрожували йому кримінальним переслідуванням за "ухилення від мобілізації", після чого змусили підписати контракт із Міноборони РФ. Йому нібито обіцяли службу в тилу, однак одразу після підписання документів відправили на передову.



Джерело: https://t.me/officer_33/6711
