Военный жестоко прокомментировал «героические новости» о бойцах, более 100 дней на позициях

Ткачова Марія
Военнослужащий Сил обороны с позывным "Алекс" подверг критике практику публикаций о том, что бойцы находились на позициях более 100 дней подряд, когда такие случаи подают в пример героизма.
Военный про проблемы с ротацией на фронте
По его словам, к самим военным претензиям нет — они с честью выполняют свой долг. Однако долгое пребывание без ротации, по его мнению, во многих случаях связано не с добровольным решением бойцов, а с проблемами организации службы.
"Причиной подобных случаев халатность и неспособность командиров обеспечить ротацию", — отмечает он. Военный считает, что нежелание доложить старшему руководству о сложной ситуации или потере позиции иногда преобладает над соображениями безопасности личного состава.
"Алекс" подчеркнул, что подобные истории свидетельствуют о системных проблемах на разных уровнях — от планирования ротаций до контроля за исполнением решений.
Его заявление вызвало обсуждение в сети по условиям службы и ответственности командования за организацию боевой работы.