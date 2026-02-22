logo

Главная Новости Общество Война с Россией Военный жестоко прокомментировал «героические новости» о бойцах, более 100 дней на позициях
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный жестоко прокомментировал «героические новости» о бойцах, более 100 дней на позициях

Военный с позывным «Алекс» заявил, что пребывание бойцов более 100 дней на позициях не стоит преподносить как героизм, ведь это свидетельствует о проблемах с ротацией

22 февраля 2026, 01:47
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военнослужащий Сил обороны с позывным "Алекс" подверг критике практику публикаций о том, что бойцы находились на позициях более 100 дней подряд, когда такие случаи подают в пример героизма.

Военный жестоко прокомментировал «героические новости» о бойцах, более 100 дней на позициях

Военный про проблемы с ротацией на фронте

По его словам, к самим военным претензиям нет — они с честью выполняют свой долг. Однако долгое пребывание без ротации, по его мнению, во многих случаях связано не с добровольным решением бойцов, а с проблемами организации службы.

"Причиной подобных случаев халатность и неспособность командиров обеспечить ротацию", — отмечает он. Военный считает, что нежелание доложить старшему руководству о сложной ситуации или потере позиции иногда преобладает над соображениями безопасности личного состава.

"Алекс" подчеркнул, что подобные истории свидетельствуют о системных проблемах на разных уровнях — от планирования ротаций до контроля за исполнением решений.

Его заявление вызвало обсуждение в сети по условиям службы и ответственности командования за организацию боевой работы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в плен к украинским военным попал 19-летний житель временно оккупированной части Донецкой области — Олег Шарипов. В видео, обнародованном на ресурсах проекта Хочу найти, он рассказал о принудительной мобилизации в российскую армию.
По словам молодого человека, представители оккупационной администрации угрожали ему уголовным преследованием за "уклонение от мобилизации", после чего заставили подписать контракт с Минобороны РФ. Ему вроде бы обещали службу в тылу, однако сразу после подписания документов отправили на передовую.



Источник: https://t.me/officer_33/6711
