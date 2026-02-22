«Кинули без їжі і води»: 19-річний українець розповів, як його примусили воювати

Рубрики
Ткачова Марія
У полон до українських військових потрапив 19-річний мешканець тимчасово окупованої частини Донецької області — Олег Шаріпов. У відео, оприлюдненому на ресурсах проєкту Хочу найти, він розповів про примусову мобілізацію до російської армії.
Мобілізація рф на ТОТ
За словами хлопця, представники окупаційної адміністрації погрожували йому кримінальним переслідуванням за "ухилення від мобілізації", після чого змусили підписати контракт із Міноборони РФ. Йому нібито обіцяли службу в тилу, однак одразу після підписання документів відправили на передову.
Шаріпов стверджує, що на позиціях військовослужбовців залишали без належного забезпечення — без достатньої кількості їжі, води та спорядження. Також він розповів про жорстке поводження з боку командирів та складну ситуацію всередині підрозділів.
У відео він заявляє, що вирішив здатися в полон, щоб зберегти життя.
Українська сторона регулярно повідомляє про випадки примусової мобілізації жителів тимчасово окупованих територій до російської армії.