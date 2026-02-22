«Кинули без їжі і води»: 19-річний українець розповів, як його примусили воювати

У полон до українських військових потрапив 19-річний мешканець тимчасово окупованої частини Донецької області — Олег Шаріпов. У відео, оприлюдненому на ресурсах проєкту Хочу найти, він розповів про примусову мобілізацію до російської армії.

Мобілізація рф на ТОТ

За словами хлопця, представники окупаційної адміністрації погрожували йому кримінальним переслідуванням за "ухилення від мобілізації", після чого змусили підписати контракт із Міноборони РФ. Йому нібито обіцяли службу в тилу, однак одразу після підписання документів відправили на передову.

Шаріпов стверджує, що на позиціях військовослужбовців залишали без належного забезпечення — без достатньої кількості їжі, води та спорядження. Також він розповів про жорстке поводження з боку командирів та складну ситуацію всередині підрозділів.

У відео він заявляє, що вирішив здатися в полон, щоб зберегти життя.

Українська сторона регулярно повідомляє про випадки примусової мобілізації жителів тимчасово окупованих територій до російської армії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Останнім часом у російському суспільстві з новою силою обговорюють можливість масштабної мобілізації. На цьому тлі з’являється інформація, що Генеральний штаб ЗС РФ нібито розглядає варіант призову до 1,5 мільйона осіб із мобілізаційного резерву до кінця року.

За даними, які поширюються переважно в неофіційних джерелах, у разі потреби ця цифра може бути збільшена ще на 500 тисяч за рахунок додаткових категорій резервістів. Офіційних підтверджень таких планів наразі немає. Окрему увагу привертають громадяни, які раніше підписали контракти в межах програми БАРС (бойовий армійський резерв країни). Учасники програми отримували щомісячні виплати, розглядаючи це як додатковий дохід. Однак після укладення контрактів вони фактично увійшли до розширеного резерву.

