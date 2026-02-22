«Кинули без еды и воды»: 19-летний украинец рассказал, как его заставили воевать

В плен к украинским военным попал 19-летний житель временно оккупированной части Донецкой области Олег Шарипов . В видео, обнародованном на ресурсах проекта Хочу найти , он рассказал о принудительной мобилизации в российскую армию.

Мобилизация РФ на ВОТ

По словам молодого человека, представители оккупационной администрации угрожали ему уголовным преследованием за "уклонение от мобилизации", после чего заставили подписать контракт с Минобороны РФ. Ему вроде бы обещали службу в тылу, однако сразу после подписания документов отправили на передовую.

Шарипов утверждает, что на позициях военнослужащих оставляли без должного обеспечения без достаточного количества пищи, воды и снаряжения. Также он рассказал о жестком обращении со стороны командиров и сложной ситуации внутри подразделений.

В видео он заявляет, что решил сдаться в плен, чтобы сберечь жизнь.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях принудительной мобилизации жителей временно оккупированных территорий в российскую армию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в последнее время в российском обществе с новой силой обсуждают возможность масштабной мобилизации. На этом фоне появляется информация, что Генеральный штаб ВС РФ якобы рассматривает вариант призыва до 1,5 миллионов человек из мобилизационного резерва до конца года.

По данным, распространяемым преимущественно в неофициальных источниках, в случае необходимости эта цифра может быть увеличена еще на 500 тысяч за счет дополнительных категорий резервистов. Официальных подтверждений таких планов пока нет. Особое внимание привлекают граждане, ранее подписавшие контракты в рамках программы БАРС (боевой армейский резерв страны). Участники программы получали ежемесячные выплаты, рассматривая это как дополнительный доход. Однако после заключения контрактов они фактически вошли в расширенный резерв.

