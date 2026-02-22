«Кинули без еды и воды»: 19-летний украинец рассказал, как его заставили воевать

Рубрики
В плен к украинским военным попал 19-летний житель временно оккупированной части Донецкой области Олег Шарипов . В видео, обнародованном на ресурсах проекта Хочу найти , он рассказал о принудительной мобилизации в российскую армию.
Мобилизация РФ на ВОТ
По словам молодого человека, представители оккупационной администрации угрожали ему уголовным преследованием за "уклонение от мобилизации", после чего заставили подписать контракт с Минобороны РФ. Ему вроде бы обещали службу в тылу, однако сразу после подписания документов отправили на передовую.
Шарипов утверждает, что на позициях военнослужащих оставляли без должного обеспечения без достаточного количества пищи, воды и снаряжения. Также он рассказал о жестком обращении со стороны командиров и сложной ситуации внутри подразделений.
В видео он заявляет, что решил сдаться в плен, чтобы сберечь жизнь.
Украинская сторона регулярно сообщает о случаях принудительной мобилизации жителей временно оккупированных территорий в российскую армию.