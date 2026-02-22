logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У рф готують масштабну мобілізацію: що відомо
НОВИНИ

У рф готують масштабну мобілізацію: що відомо

У Росії активізувалися розмови про можливу нову хвилю мобілізації, зокрема серед резервістів і учасників програми БАРС

22 лютого 2026, 00:53
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Останнім часом у російському суспільстві з новою силою обговорюють можливість масштабної мобілізації. На цьому тлі з’являється інформація, що Генеральний штаб ЗС РФ нібито розглядає варіант призову до 1,5 мільйона осіб із мобілізаційного резерву до кінця року.

У рф готують масштабну мобілізацію: що відомо

Масштабна мобілізація в рф

За даними, які поширюються переважно в неофіційних джерелах, у разі потреби ця цифра може бути збільшена ще на 500 тисяч за рахунок додаткових категорій резервістів. Офіційних підтверджень таких планів наразі немає.

Окрему увагу привертають громадяни, які раніше підписали контракти в межах програми БАРС (бойовий армійський резерв країни). Учасники програми отримували щомісячні виплати, розглядаючи це як додатковий дохід. Однак після укладення контрактів вони фактично увійшли до розширеного резерву.

У разі оголошення зборів або інших форм призову таких резервістів можуть залучати не лише до тилових завдань — охорони об’єктів чи ремонту техніки — а й направляти безпосередньо в зону бойових дій.

Обговорення можливої мобілізації викликає занепокоєння серед частини російського суспільства, адже умови та реалії служби, як свідчать численні повідомлення, часто суттєво відрізняються від очікувань, які мали резервісти під час підписання контрактів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю Le Monde заявив, що Росія втрачає на фронті більше військових, ніж встигає набирати.
За його словами, у 2026 році Москва змогла залучити до війська близько 406 тисяч осіб, тоді як втрати РФ становлять приблизно 418 тисяч. Сирський наголосив, що це перший випадок за час повномасштабного вторгнення, коли російська мобілізація не перекриває бойові втрати. Він також підкреслив, що війна не зайшла у глухий кут. Попри складну ситуацію у 2025 році, Сили оборони змогли стабілізувати фронт, зокрема на Покровському напрямку, а також провести власні наступальні дії поблизу Добропілля та в районі Куп’янська. Таким чином, за словами головкома, було спростовано заяви Кремля про нібито захоплення міста.



Джерело: https://t.me/occupation_research_center/794
