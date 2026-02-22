В последнее время в российском обществе с новой силой обсуждается возможность масштабной мобилизации. На этом фоне появляется информация, что Генеральный штаб ВС РФ якобы рассматривает вариант призыва до 1,5 миллионов человек из мобилизационного резерва до конца года.

Масштабная мобилизация в России

По данным, распространяемым преимущественно в неофициальных источниках, в случае необходимости эта цифра может быть увеличена еще на 500 тысяч за счет дополнительных категорий резервистов. Официальных подтверждений таких планов пока нет.

Особое внимание привлекают граждане, ранее подписавшие контракты в рамках программы БАРС (боевой армейский резерв страны). Участники программы получали ежемесячные выплаты, рассматривая это как дополнительный доход. Однако после заключения контрактов они фактически вошли в расширенный резерв.

В случае объявления собрания или других форм призыва таких резервистов могут привлекать не только к тыловым задачам — охране объектов или ремонту техники — но и направлять непосредственно в зону боевых действий.

Обсуждение возможной мобилизации вызывает беспокойство среди части российского общества, ведь условия и реалии службы, как свидетельствуют многочисленные сообщения, зачастую существенно отличаются от ожиданий резервов при подписании контрактов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью Le Monde заявил, что Россия теряет на фронте больше военных, чем успевает набирать.

По его словам, в 2026 году Москва смогла привлечь в армию около 406 тысяч человек, в то время как потери РФ составляют примерно 418 тысяч. Сырский подчеркнул, что это первый случай во время полномасштабного вторжения, когда российская мобилизация не перекрывает боевые потери. Он также подчеркнул, что война не зашла в тупик. Несмотря на сложную ситуацию в 2025 году, Силы обороны смогли стабилизировать фронт, в частности, на Покровском направлении, а также провести собственные наступательные действия вблизи Доброполья и Купянска. Таким образом, по словам главкома, были опровергнуты заявления Кремля о якобы захвате города.

